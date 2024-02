Marianne Vos bekogeld met bier door fan tijdens Omloop het Nieuwsblad

Marianne Vos sprintte zaterdag tijdens haar debuut bij Omloop het Nieuwsblad naar de zege. De 36-jarige Nederlandse versloeg wereldkampioen Lotte Kopecky. Vos vierde haar overwinning in een naar bier stinkend wielerpak; tijdens de koers werd ze door een toeschouwer bekogeld.

"Ik vroeg me al af waar het gebeurde. Ik kreeg inderdaad ergens iets over me heen. Het hoort niet, denk ik. Daarom is het wel jammer ", reageerde winnares Vos na afloop op de persconferentie. Op beelden was te zien dat de Nederlandse een volle beker bier in haar gezicht kreeg. Toch weerhield dat Vos er niet van om er met de overwinning vandoor te gaan.

Helpt u even de boerenlul te identificeren die bier gooit op Marianne Vos op de Muur van Geraardsbergen? ⁦@sporza_koers⁩ pic.twitter.com/01RtzTTFH8 — Anne Popkema (@annepopkema) February 24, 2024

Mathieu van der Poel was recentelijk ook het mikpunt van wielerfans. Tijdens een crosswedstrijd kreeg de Nederlander bekers urine en bier naar zich toegegooid. Van der Poel reageerde door te spugen naar het publiek.