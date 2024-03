Mathieu van der Poel begint eindelijk aan wielervoorjaar: 'Wil minimaal één monument winnen'

Mathieu van der Poel gaat zaterdag eindelijk beginnen aan zijn wielervoorjaar. Dan staat de klassieker Milaan-San Remo op het programma. En Van der Poel is ambitieus dit voorjaar: hij wil minimaal één monument winnen, maar het liefst meer.

De wereldkampioen veldrijden begint bewust pas zo laat aan zijn voorbereiding op het nieuwe wielerseizoen. Hij sloeg klassieke voorbereidingswedstrijden als Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico over. Hij vond dat te dicht op het WK veldrijden zitten. Daarom is het ook voor hem afwachten in wat voor doen hij is, al heeft hij wel veel en hard getraind in Spanje.

Vraagtekens

"Al is de intensiteit van een wedstrijd moeilijk na te bootsen", beseft hij in gesprek met het AD. "Ik heb altijd een paar wedstrijden nodig om op mijn beste niveau te komen, maar nu we wisten van tevoren dat dit mijn eerste wedstrijd zou zijn. Dus hebben we hard getraind om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Al weet je het nooit tot de eerste wedstrijd. Ook voor mij blijven er vraagtekens." Tekst loopt door.

Vorig jaar was Van der Poel oppermachtig tijdens Milaan-San Remo. Tijdens de beklimming van de Poggio, een van de zwaarsten van de rit, liet hij concurrenten Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna achter zich. Toch zegt hij dat hij niet in topvorm hoeft te zijn om zijn titel te prolongeren.

"Je kunt ook winnen zonder de sterkste te zijn op de Poggio. Milaan-San Remo is het enige monument dat je kunt winnen zonder op je beste niveau te zijn. Dat kan bijvoorbeeld niet in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix."

Ambitie

In een paar weken tijd doet Van der Poel mee aan een hoop klassiekers: van Milaan-San Remo, via de Vlaamse klassiekers en Parijs-Roubaix tot Luik-Bastenaken-Luik. Aan ambitie ontbreekt het hem in ieder geval niet. "We willen het net zo goed doen als vorig jaar. Ik weet ook dat het buitengewoon was. De kans om geen monument te winnen is groter dan dat je er één wint. Maar ik voel me sterk en wil minimaal weer één monument winnen."