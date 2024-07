Mathieu van der Poel genoot van 'harde dag' in de Tour de France: 'Maar soms was het wel op het randje'

Hij was de topfavoriet voor de ritzege in de negende etappe van de Tour de France. Mathieu van der Poel eindigde uiteindelijk als elfde, maar stond na afloop alsnog met een glimlach de pers te woord in Troyes.

"Het ging vrij oké. Het was een moeilijke koerssituatie en ik wist dat de vlucht gevaarlijk ging zijn, dat ze vooruit zouden blijven. Dat bleek uiteindelijk ook", analyseert de wereldkampioen wielrennen de negende etappe bij de NOS.

Vooral op de gravelstroken werd er de hele dag flink gekoerst. "Je weet dat alle klassementsploegen vol naar die stroken toe gaan rijden. Daarna viel het telkens een beetje stil. Er was dus niet veel dat ik kon doen. Aan het einde reden we nog met een goede groep weg, maar ik denk dat iedereen ook wel redelijk op de limiet zat. Het was een enorme lastige dag, met die versnellingen de hele tijd."

Prachtig

Veel renners zullen niet uitgekeken hebben naar de gravelrit in Troyes. Tijdverschil door bijvoorbeeld materiaalpech lag op de loer voor de klassementsrenners. De Nederlandse wereldkampioen genoot juist wel van de rit, die iets weg had van een voorjaarsklassieker.

"Ik vond het prachtig", lacht Van der Poel, die in een volledig wit tenue aantrad, zijn tanden bloot. "Ik weet niet wat de rest ervan vond, maar ik vond het heel mooi. Sommige stroken waren wel echt op het randje. Dat vind ik zelf niet zo heel erg, maar soms was het wel echt los. Ik vond het echt een mooie etappe."

Van der Poel merkt dat zijn vorm steeds beter begint te worden, al baalt hij toch wel enigszins na de eerste negen etappes in de Tour. "Ik vond mezelf niet super, maar ook niet slecht. Ik ben blij dat ik het nog geprobeerd heb. Ik heb nog een paar harde dagen nodig, zoals vandaag, maar ik had misschien wel gehoopt al iets beter te zijn tijdens de eerste week." Zijn rivaal Wout van Aert sprak na de achtste etappe woorden van dezelfde strekking.

