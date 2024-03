Mathieu van der Poel tekent nieuw en lucratief contract met team en fietssponsor

Mathieu van der Poel hoeft zich geen zorgen te maken om zijn toekomst. De alleskunner op de fiets heeft een nieuw contract getekend bij zijn team Alpecin-Deceuninck én bij fietssponsor Canyon.

De wereldkampioen wielrennen heeft bij de Belgische ploeg bijgetekend tot en met 2028. Afgelopen zaterdag was hij nog een belangrijke pion in de overwinning van sprinter Jasper Philipsen in monument Milaan-Sanremo. Van der Poel won deze klassieker in 2023.

Mathieu van der Poel helpt Jasper Philipsen aan mooie overwinning in Milaan-San Remo Opnieuw succes voor Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo. Dit keer niet als winnaar net als in 2023, maar als knecht. Van der Poel hielp ploegmakker Jasper Philipsen aan de overwinning; hij kwam na een spannende sprint als eerste over de finish.

Megadeal

Ook heeft Van der Poel een nieuw contract getekend bij Canyon. De wielrenner blijft zijn fietssponsor de komende tien jaar trouw. "Het voelt als een familie voor me. Er is gewoon heel veel vertrouwen, en daarom teken ik voor een heel lange tijd. Het is cliché, omdat het mijn sponsor is, maar dit is de beste fiets ter wereld. Als ik dat niet zou vinden, zou ik er niet op rijden.”

Of dat ook betekent dat de 29-jarige renner nog tien jaar doorgaat is nog maar de vraag. "De deal houdt in dat ik sowieso nog vijf jaar als profrenner zal doorgaan en de andere vijf jaar in principe als ambassadeur van Canyon. Maar er is een mogelijkheid om daar nog wat veranderingen in aan te brengen.”