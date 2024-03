Mathieu van der Poel: wereldkampioen uit een echte wielerfamilie met een olympische droom

Als kind uit een ware wielerfamilie was het lot bij zijn geboorte eigenlijk al geschreven. Maar de manier waarop Mathieu van der Poel de harten van de wielerfans zou veroveren, had niemand durven voorspellen. Een zeer complete renner met een goed gevulde palmares in allerlei disciplines. Dit is Mathieu van der Poel, de 29-jarige wielrenner uit het Belgische Kapellen, die op zijn achttiende voor de Nederlandse nationaliteit koos.

Van der Poel is al jaren één van de grote gezichten van de wielersport. Wat hem zo speciaal maakt is dat hij in vrijwel iedere discipline binnen de sport de overwinningen aan elkaar rijgt. Het Nederlandse wielrennen is de laatste jaren flink verwend dankzij de successen van Mathieu van der Poel. Toch had het zomaar gekund dat deze successen door een Belg waren behaald.

Wielerfamilie

Van der Poel is geboren in België, waar hij zijn gehele jeugd heeft doorgebracht in een echte wielerfamilie. Het wielrennen zit daardoor bij hem en zijn broer David als het ware in de genen. Zijn vader is voormalig wielrenner Adrie van der Poel, die net als zijn zoon, de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race op zijn naam heeft geschreven. Zijn moeder speelde een cruciale rol in zijn wielercarrière. Als dochter van de legendarische Franse renner Raymond Poulidor bracht zij niet alleen liefde voor de sport over, maar ook een Franse nationaliteit.

Raymond Poulidor met zijn kleinzoon Mathieu van der Poel © Getty Images

Op achttienjarige leeftijd koos hij echter om voor Nederland uit te komen. Toch krijgt MvdP nog altijd te horen dat hij een halve Belg is. "Mijn accent is meer Belgisch, aangezien ik dus hier op school heb gezeten", beaamt Van der Poel.

Basis vanuit veldrijden

Het succes van Matje is mede te danken aan het veldrijden. Dankzij deze wielerdiscipline heeft hij een waanzinnige fietsbeheersing en techniek, wat hem later in zijn loopbaan alleen maar zou helpen. In 2015 debuteerde Van der Poel op negentienjarige leeftijd bij de elite, terwijl hij nog heel wat jaren mocht rijden bij de beloften. Toch wist hij buitengewoon sterk te rijden, wat al snel resulteerde in een aantal mooie resultaten. In februari datzelfde jaar schreef hij het WK voor het eerst op zijn naam, en werd hij met zijn 20 jaar en 13 dagen de jongste wereldkampioen ooit.

Wout van Aert

Vanaf dat moment was Van der Poel de concurrentie steeds de baas. Wat hem tot op heden 6 WK's en 3 EK's heeft opgeleverd. Toch heerste er al die jaren een behoorlijke strijd met een andere groot talent, de Belg Wout van Aert. De grote concurrent van Mathieu werd onder andere driemaal op rij wereldkampioen in 2016, 2017 en 2018. Tijdens de editie van 2017 reed Van der Poel vier keer lek, waardoor hij zijn meerdere moest erkennen in Van Aert.

Mathieu van der Poel (r) in strijd tijdens het veldrijden met zijn Belgische rivaal Wout van Aert © Getty Images

Het jaar daarop slaagde Van der Poel erin maar liefst 32 wedstrijden te winnen. Toch was het opnieuw de Belg die er met de wereldtitel vandoor ging. Na de trilogie van WvA was het opnieuw de beurt aan MvdP, die vanaf 2019 drie keer op rij het WK op zijn naam heeft geschreven. Begin februari won Mathieu zijn zesde wereldtitel door zijn Belgische concurrent in de sprint te verslaan in Hoogerheide.

Eerste grote successen op de weg

In 2019 liet Van der Poel voor het eerst zien in staat te zijn grote eendagswedstrijden te kunnen winnen. Na overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl boekte hij in april zijn mooiste overwinning tot dat moment. Op weergaloze wijze won hij de Amstel Gold Race door eerst de finale te openen op de Gulperberg. Vervolgens dichtte hij in de laatste 300 meter het gat richting de koplopers, om daarna wat voor onmogelijk werd gehouden de sprint te winnen.

Tour de France

Bij zijn debuut in de Tour de France in 2021 sloeg hij in de tweede etappe een dubbelslag. Hij pakte de overwinning door op beide beklimmingen van de Mûr-de-Bretagne aan te vallen en hield op de slotklim solo stand. Dankzij de bonificatieseconden nam hij de gele leiderstrui over van Julian Alaphilippe. Matje droeg zijn zege op aan zijn opa Pou-Pou, die in zijn carrière zelf nooit het geel had gedragen. Uiteindelijk wist Van der Poel zes dagen de gele trui vast te houden.

Trotse Mathieu van der Poel geraakt: 'Dat was zeker één van mijn meest emotionele zeges' Mathieu van der Poel is vorig weekend in Italië begonnen aan het nieuwe wielerseizoen en in de komende weken hoopt hij weer hoge ogen te gooien in de voorjaarsklassiekers. De wereldkampioen verlengde ondertussen zijn contract bij Canyon met tien jaar en nam bij zijn sponsor de tijd voor een interview.

2023 het jaar van MvdP

Het voorjaar van 2023 begon nog enigszins teleurstellend met een vijfde plaats in de Strade Bianche. Maar vervolgens werd op de Italiaanse wegen weer een prachtig monument bijgeschreven op de goed gevulde palmares. In Milaan-San Remo volgde hij concurrenten Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Wout van Aert op de Poggio, om vlak voor de top bij hen weg te demarreren. Het verschil werd in de afdaling naar de finish alleen maar groter, waardoor hij solo over de streep kwam. Zo werd hij de vierde Nederlandse winnaar en won hij 62 jaar na zijn opa Raymond Poulidor.

Een derde overwinning in de Ronde van Vlaanderen bleef uit doordat Matje zijn meerdere moest erkennen in de ijzersterke Pogi, met een tweede plaats tot gevolg. Later dat voorjaar was het wel raak voor Van der Poel in Parijs-Roubaix. In de kasseienklassieker was hij de concurrentie de baas in een zeer aanvallende koers. Een lekke band van zijn grootste concurrent WvA zorgde ervoor dat Van der Poel solo over de streep kon komen op de Vélodrome.

Regenboogtrui

Het Schotse Glasgow was het strijdtoneel voor de wereldtitel op de weg in 2023. Na eerdere teleurstellende resultaten van Mathieu op het WK was het nu tijd om de winst te pakken. De Nederlander was de hele race al nadrukkelijk aanwezig en reed op een kleine 25 kilometer van de finish weg bij zijn uitdagers. Op het moment dat Van der Poel merkte dat niemand hem kon volgen, kreeg hij vleugels. Maar zelfs met vleugels kon MvdP niet voorkomen dat hij hard onderuit ging in een bocht. Met een bebloed shirt en een kapotte schoen kwam Van der Poel over de finish in Glasgow. Zo bezorgde hij Nederland voor het eerst sinds 1985 de wereldtitel op de weg. Toen won Joop Zoetemelk. Aan het eind van dat jaar werd hij voor, Max Verstappen en Harrie Lavreysen, uitgeroepen tot Nederlands Sportman van het Jaar.

De schrik is groot nadat Mathieu van der Poel in de slotfase ten val komt in Glasgow © Getty Images

Relatie met Roxanne Bertels

Wie op Van der Poel let nadat hij als winnaar over de meet is gekomen, ziet hem vaak in de armen vallen van een knappe blonde verschijning. Dat is Roxanne Bertels, sinds 2018 zijn vriendin. De Belgische is met haar dertig lentes een jaartje ouder dan Mathieu. Inmiddels wonen de twee samen met hun hond Lola in een riante woning in de buurt van Antwerpen.

Het koppel ontmoette elkaar op een bijzondere manier. Toen Roxanne nog bij Porsche werkte kwamen zij en Mathieu elkaar tegen in Finland. Daar ging Van der Poel met Porsche op ijs rijden, waar hij Roxanne heeft ontmoet. De gezamenlijke interesse in auto's bracht ze samen. Later zijn ze met een hele delegatie naar een cross gaan kijken, waarna ze iets hebben gedronken in Antwerpen. Van het een kwam het ander en nu zijn de twee alweer vijf jaar samen.

De vervloekte plank in Tokio

Naast het veldrijden en het wielrennen op de weg is Matje regelmatig te vinden op zijn mountainbike. In de aanloop naar Tokio lag bij MvdP de focus duidelijk op het mountainbiken. Na de Europese titel en meerdere gewonnen wedstijden stond hij vol vertrouwen aan de start bij de olympische mountainbikewedstrijd. Vlak na de start kwam er echter snel een einde aan zijn gouden mountainbikedroom. Toen Van der Poel in de openingsronde van een rotsblok moest afdalen, ging hij over de kop. Een weggehaalde plank was de boosdoener. Hij wilde van de plank rollen in plaats van springen, met een nare val tot gevolg.

De Nederlander was in de veronderstelling dat diezelfde plank net als tijdens de verkenning op het parcours te vinden was. Toch liet landgenoot Milan Vader na afloop weten dat vooraf was duidelijk gemaakt dat de plank weg zou worden gehaald, wat Van der Poel later ontkende. Hij was ter onderstelling dat de plank alleen bij het testevent zou worden weggehaald. Er was geen andere keus voor Mathieu dan op te geven, hij had teveel last overgehouden aan zijn heup na zijn valpartij.

Levenslang contract

Alpecin-Deceuninck begon dit seizoen goed met een overwinning in Milaan-San Remo met Jasper Philipsen. Toch moest MvdP worden bedankt voor zijn diensten, door zijn inspanningen in de slotfase. Een aantal dagen na de overwinning met zijn ploeg in Italië tekende de alleskunner een nieuw contract. De wereldkampioen tekent bij de Belgische formatie een contact tot en met 2028. Bovendien heet Van der Poel een nieuw contract getekend bij Canyon. Het wederzijdse vertrouwen zorgt ervoor dat hij de komende tien jaar zijn fietssponsor trouw blijft. Of Mathieu daadwerkelijk nog tien jaar actief is als renners is nog maar de vraag. In eerste instantie betekent het nieuwe contract dat hij nog minimaal vijf jaar als profrenner doorgaat, voordat hij een rol als ambassadeur gaat bekleden.

Miljoenendeal Mathieu van der Poel: wereldkampioen tekent voor tien jaar en stapelt inkomsten flink op Een mooi moment voor Mathieu van der Poel. De alleskunner op de fiets heeft een nieuw contract getekend bij zijn team Alpecin-Deceuninck én bij fietssponsor Canyon.

Nieuwe doelen voor 2024

De Nederlander wil de goede start van zijn ploeg dit wielerseizoen gevolg gaan geven in de andere monumenten dit jaar. Met name de ambitie om de dubbel te pakken met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Een zeldzame prestatie die slechts tien renners ooit hebben volbracht.

De olympische droom van Matje op de mountainbike is nog niet vervuld, en dus is er deze zomer kans op revanche tijdens de Olympische Spelen. Vijf dagen na de mountainbikerace staat in Parijs de olympische wegrit op het menu. Op papier is die omloop met een kasseienklim op het lijf geschreven voor MvdP en zijn kansen op een medaille groot. De combinatie mountainbiken en de wegrit op de Spelen is haalbaar. Alleen is het de vraag of het mountainbiken de ideale voorbereiding is op de wegrit. Maar als iemand het kan is dat Mathieu. Het belooft in ieder geval een mooi wielerseizoen te worden voor de wereldkampioen.

Paspoort Mathieu van der Poel