Mathieu van der Poel maakt zich op voor zijn rentree op de mountainbike. De Nederlander hoopt daarbij vooral dat het niet zo gaat als bij de vorige keer. Toen viel hij namelijk tweemaal.

De UCI kondigde maandag aan dat Van der Poel zijn rentree gaat maken op de mountainbike. Dat gebeurt aan het einde van deze maand in het Franse Les Gets bij de zogeheten UCI Mountain Bike World Haute-Savoie. De wielerbond warmde de fans op met een post op Instagram, waar de Nederlander een gevatte comment plaatste.

'Hopelijk niet weer op de grond', schreef hij. Die reactie kreeg veel likes. Van der Poel doelt daarmee op zijn vorige mountainbikewedstrijd, eind mei in Nove Mesto. Hij viel die race twee keer en moest uiteindelijk opgeven. Het leverde hem ook nog eens een breukje in de pols op.

Longontsteking

Van der Poel stond afgelopen maand ook nog eens aan de kant met een longontsteking, waardoor hij de Tour de France al vroegtijdig moest verlaten. De 30-jarige renner keerde terug bij het criterium van Etten-Leur, waar hij direct de tijdrit won. Nu maakt hij zich op voor de Renewi Tour. Die ronde door de Benelux schreef hij in 2020 al eens op zijn naam.

Renewi Tour

"Ik heb er goede herinneringen aan, zeker aan die overwinning in 2020. Vorig jaar stond ik er ook goed voor, tot kniepijn na een bijna-val in de tijdrit me jammer genoeg dwong tot een opgave voor de slotetappe", aldus MvdP.

"Deze zomer heb ik sinds mijn opgave in de Tour niet meer gekoerst, dus het is een beetje afwachten hoe de vorm is. Maar het parcours ligt me. Zeker de etappe met aankomst in Geraardsbergen staat in normale omstandigheden sowieso met rood omcirkeld."

WK wielrennen

Van der Poel doet niet mee aan het WK wielrennen. Bondscoach Koos Moerenhout heeft daarom Thymen Arensman aangewezen als belangrijkste man in zijn groep, al wil de bondscoach deze editie niet van een kopman spreken. "We hebben dit jaar geen uitgesproken topfavoriet, zoals bijvoorbeeld eerder Mathieu van der Poel. Dit biedt ruimte om flexibel deze koers in te gaan."