'Merijn Zeeman vertrekt bij Visma-Lease a Bike en stapt over naar AZ'

Sportief directeur Merijn Zeeman lijkt na dit wielerseizoen bij Visma-Lease a Bike te vertrekken. Met Zeeman aan het roer werd de Nederlandse wielerploeg het meest dominante team in het peloton. Hij zou volgend jaar bij AZ aan de slag gaan.

Volgens meerdere media maakt Zeeman dit seizoen nog af bij de wielerploeg. Zeeman begon in 2012 bij de wielerploeg, toen Rabobank nog de hoofdsponsor was. Vorig jaar zorgde Zeeman met zijn ploeg, onder de naam Jumbo-Visma, voor een unieke prestatie door zowel de Giro, de Tour als de Vuelta te winnen. Dat was nog geen enkele wielerploeg gelukt.

Op weg naar AZ?

Mogelijk gaat Zeeman binnenkort in de voetbalwereld aan de slag. De geboren Alkmaarder zou in beeld zijn bij AZ, dat op zoek moet naar een nieuwe algemeen directeur. Robert Eenhoorn maakte in februari bekend dat hij na dit seizoen vertrekt bij AZ. Journalist Jaap de Groot bracht dinsdagavond bij BNR naar buiten dat Zeeman inderdaad voor de voetbalclub kiest.