Mysterieus afscheid roept vragen op in wielerwereld: 'Na deze lange rit scheiden onze wegen'

Veel volgers hopen op een 1 aprilgrap, maar de kans bestaat dat een populaire wielerpodcast definitief is gestopt. Acht jaar lang maakten Hidde van Warmedam en Thijs Zonneveld 'In Het Wiel', maar naar eigen zeggen verscheen maandagavond de laatste aflevering online.

In de aflevering van maandag 31 maart maakten Hidde van Warmedam en Zonneveld, die al jarenlang de podcast samen maken, bekend dat het de laatste aflevering was. Dat deden ze op een nogal plotse manier, waardoor velen dachten dat het op een vervroegde 1 aprilgrap ging.

Volgens Zonneveld was daar maandagavond niets van waar. "Het is bijna acht jaar geleden dat we - het AD, Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld - bedachten dat we iets anders gingen doen. De verslaggeving over de koers moest dichter op het peloton. In het wiel bij renners, bij wijze van spreken." Dat deed het duo acht jaar lang, maar er zou dus een eind aan komen.

'Gestoorde' Tadej Pogacar in de Hel van het Noorden: 'Hij denkt dat hij te goed is om iets te breken' Een winnaar van een grote ronde die start aan Parijs-Roubaix. Oud-wielrenner en huidig journalist Thijs Zonneveld kan zich niet herinneren dat dit eerder gebeurd is in het wielrennen. Hoewel hij als wielerliefhebber houdt van de gedurfde keuze van de Sloveen, benoemt hij ook de pijnpunten van het plan.

"Na deze lange rit scheiden onze wegen. Per 31 maart zijn Hidde en Thijs niet langer verbonden aan In Het Wiel en het AD. We kijken met voldoening terug op wat we met elkaar hebben opgebouwd en wensen elkaar veel succes in de toekomst", zo sluit Zonneveld het statement op X af. Hij geeft ook op het medium aan dat zijn columns niet meer verschijnen bij het Algemeen Dagblad.

Opvallend gifje op X

Overigens deelt hij een dag later een opvallend gifje op zijn X kanaal. Het beeld is afkomstig uit de bekende film Bravehaert, waar hoofdpersonage William Wallace hard 'hold' roept. Het zou er op kunnen duiden dat er snel meer nieuws in het vat zit.

Ook rol in de wielerwereld

Zonneveld is naast journalist ook sportief directeur bij de wielerploeg BEAT Cycling Club. Daar blies hij enkele seizoenen geleden zijn gestopte wielercarrière nieuw leven in in het peloton. Vorig jaar sloot hij zijn actieve wielercarrière écht af, maar bleef hij dus aan de wielerploeg verbonden.