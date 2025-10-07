De Slimste Mens België heeft alle deelnemers voor het komende seizoen bekend gemaakt en daar zitten een aantal bekenden uit de sportwereld bij. De deelname van Wout van Aert was al bekend, maar ook een nog actieve voetballer en roeier doen mee.

Van Aert zal een van de langsverwachte deelnemers zijn, aangezien de Belg een grote ster is in zijn thuisland. In De Slimste Mens worden er door presentator Erik Van Looy vragen afgevuurd op drie verschillende deelnemers. Die moeten ze goed beantwoorden om seconden te verdienen. Hoe langer je nadenkt, hoe meer seconden er van je totaal afgaan. Degene met de meeste seconden aan het eind van de quiz wint. De andere twee moeten in de finale de seconden van de ander op 0 zien te brengen. Degene die dat niet voor elkaar krijgt, moet het spel verlaten.

Andere deelnemers

Naast Van Aert zal ook Radja Nainggolan deelnemen. De voetballer van RSC Lokeren speelde in het verleden voor grote clubs als AS Roma, Internazionale en Cagliari, maar hij stond ook bekend om zijn nachtelijke uitspattingen buiten het veld. Nainggolan zal waarschijnlijk uitgenodigd zijn omdat hij ook voor Royal Antwerp speelde, de favoriete club van presentator Van Looy. Eerder deed ook al ex-Ajacied en voormalig aanvoerder van Antwerp Toby Alderweireld mee.

Naast Van Aert en Nainggolan doet ook ex-roeier Ward Lemmelijn mee. De Belgische oud-roeier werd in zijn loopbaan Europees en wereldkampioen, maar na zijn loopbaan won hij ook het bekende TV-programma De Verraders. Verder nemen ook Ruben van Gucht en Peter Vandenbempt deel. Zij zijn in België twee bekende sportjournalisten die regelmatig schrijven over wielrennen en voetbal.

Nederlanders

Naast de Belgische oud-sporters doen er ook een aantal Nederlanders mee aan het programma. Zo zullen Francis van Broekhuizen (operazangeres), Gover Meit en Jan Jaap van der Wal (beide cabaratiers) in de stoelen plaatsnemen. De Slimste Mens is ook bekend door de juryleden die telkens zorgen voor een komische noot in het programma. Daarin nemen Soundos El Ahmadi (cabaratier) en Daan Alferink (interieurstylist) plaats en zij zullen tussen de vragen door gevraagd worden naar hun mening.