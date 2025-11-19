Topwielrenster Lorena Wiebes won afgelopen seizoen bijna alles wat los en vast zat. Zo zegevierde ze in vijf etappes in de grote rondes en behaalde ze ook nog twee gouden medailles tijdens de WK baanwielrennen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kende de 26-jarige renster echter een angstig moment op de fiets.

In haar eigen woonplaats Heerlen beleefde Wiebes afgelopen dinsdagavond de schrik van haar leven. Tijdens een ritje werd ze namelijk aangereden door een auto. Gelukkig voor de Nederlands kampioene lijkt de lichamelijke schade mee te vallen.

'Het had veel slechter kunnen aflopen'

Aan de NOS laat Wiebes weten wat er precies gebeurde. "Mijn fiets werd onder me uitgeslagen, het wiel brak en de band vloog eraf. Het was best een klap." De lichamelijke schade is uiteindelijk een stijve rug en nek, wat blauwe plekken en opgezwollen knieën. "Het had veel slechter kunnen aflopen", vertelt ze.

Op haar Instagram deelde Wiebes een beeld van haar fiets in puin. Ze 'bedankte' daarbij de dader, want de automobilist reed na het ongelijk gewoon door. Daarom laat Wiebes weten dat ze aangifte heeft gedaan tegen de dader. De rijdster van Team SD Workx heeft echter weinig informatie van de bestuurder. "Ik ben nog achter de auto aangerend, maar heb geen kenteken kunnen zien. En de getuigen maakten zich meer druk om mij en hebben er niet op gelet."

i ©Instagram @lorenawiebes

Onveilig op de fiets

Na haar ongeluk realiseert Wiebes nog meer hoe kwetsbaar ze als fietser op de weg is. "Ik heb het wel vaker meegemaakt op de racefiets, mensen schatten je snelheid soms slecht in. Je hoort steeds vaker dat fietsers overlijden door dit soort ongelukken. Ik snap wel dat er soms frustraties zijn bij andere wegebruikers over wielrenners, maar ik was nu een 'gewone' verkeersdeelnemer'', zo verklaart ze.

Indrukwekkend palmares

Buiten het ongeluk was 2025 verreweg het meest succesvolste jaar van Wiebes uit haar loopbaan. Zo won ze afgelopen seizoen 24 koersen op de weg, waaronder het Nederlands kampioenschap, vijf etappes in de grote rondes en Milaan-Sanremo. Op de baan werd ze deze maand nog tweemaal wereldkampioen in Santiago, namelijk op de onderdelen scratch en omnium. Als klap op de vuurpijl werd ze in oktober nog wereldkampioen gravel in haar eigen provincie Limburg.