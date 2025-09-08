Topsprint Olav Kooij gaat definitief vertrekken bij Visma | Lease a Bike. De Nederlandse renner werd al tijden in verband gebracht met een transfer en dat blijkt dus ook het geval. Kooij krijgt bij de Franse ploeg gezelschap van een andere Nederlandse renner.

De Franse wielerploeg Decathlon-AG2R heeft de komst van sprinter Olav Kooij maandag bevestigd. De 23-jarige Zuid-Hollander komt over van Visma en heeft bij de ploeg, die volgend seizoen Decathlon CMA CGM heet, een contract getekend tot en met 2028. Dat meldt het wielerteam op X.

Grote ambities bij Kooij

"Ik kijk er echt naar uit om voor Decathlon CMA CGM te gaan rijden in 2026 en een nieuw hoofdstuk te beginnen", laat Kooij via de ploeg weten. "Ik wil met het team aan toekomstige doelen werken en aan nieuwe uitdagingen. We hebben beide grote ambities om op het hoogste niveau te presteren, wat hopelijk leidt tot veel meer overwinningen in de komende jaren." Kooij won afgelopen week nog drie etappes in de Ronde van Groot-Brittanië.

Kooij, die ook bekendstaat als 'Het jachtluipaard van Numansdorp', reed sinds 2021 voor Visma | Lease a Bike nadat hij was overgeheveld van de opleidingsploeg. De renner hoort al jaren bij de beste sprinters ter wereld en staat inmiddels op 46 overwinningen in zijn carrière, waaronder drie zeges in de Giro d'Italia. Hij won vorig jaar de negende etappe en was dit jaar de snelste in de twaalfde en de laatste rit van de Ronde van Italië. Kooij boekte ook al zeges in kleinere rondes als Parijs-Nice, de Tirreno-Adriatico en de Ronde van Polen.

Gebrek aan kansen in grote rondes

Aangezien Visma de laatste jaren met eerst Primoz Roglic en tegenwoordig Jonas Vingegaard in de grote rondes voor een klassement gaat, zijn er voor Kooij weinig kansen om zich in die koersen te laten zien. Hij wacht dan ook nog altijd op zijn debuut in de Tour de France en in de Vuelta. De Franse Decathlon-ploeg wil zich tijdens de Tour natuurlijk graag laten zien en dus is de verwachting dat Kooij dat team aan successen moet gaan helpen.

Kooij is overigens niet de eerste Nederlandse renner die Visma na dit seizoen gaat verlaten. Eerder maakte ook Dylan van Baarle al bekend dat hij een overstap maakt aan het einde van 2025.

Cees Bol

Cees Bol maakt eveneens de overstap naar Decathlon CMA CGM. De ploeg maakte de komst van de 30-jarige Noord-Hollander voor drie seizoenen bekend op X. Bol komt over van Astana, waar hij bezig is aan zijn derde seizoen en vorig jaar sprinter Mark Cavendish hielp met het behalen van zijn recordzege in de Tour de France. Daarvoor reed hij voor Team Sunweb en DSM.

"Met de groep rondom Olav hebben we de ambitie om wedstrijden op het hoogste niveau te winnen", kijkt Bol vooruit. "Door mijn ervaring in verschillende rollen door de jaren heen hoop ik bij te kunnen dragen aan de sprinttrein en in de klassiekers." Decathlon maakte ook de komst van de Belg Robbe Ghys bekend. Hij komt over van Alpecin - Deceuninck. Eerder meldde de ploeg al de overstap van de Belg Tiesj Benoot van Visma | Lease a Bike.