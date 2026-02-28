Waar de ene Nederlander floreerde in Omloop het Nieuwsblad, was de ander tandjes aan het rapen. Letterlijk, want de 25-jarige Rick Pluimers ging flink onderuit op de Molenberg. De latere winnaar Mathieu van der Poel kon hem net ontwijken, maar het voorkwam niet dat het gebit van Pluimers werd aangetast. Enkele uren na de race zat hij in de tandartsstoel.

Het was een pijnlijk beeld in het slot van de Omloop. Florian Vermeersch stampte flink op de pedalen en maakte zich los van de voorste groep. Pluimers van Tudor wilde in de achtervolging, alleen dat ging finaal mis. De Nederlander kletterde tegen het asfalt met zijn hoofd, waarna Van der Poel hem met een fraaie manoeuvre ontweek.

"Ik heb geen idee hoe ik daar overeind bleef. Ik wil sorry zeggen tegen de renner van Tudor, want volgens mij reed ik bijna over zijn hoofd heen. Ik kon nergens anders naartoe", verontschuldigde Van der Poel zich na afloop.

Rick Pluimers naar de tandarts na Omloop het Nieuwsblad

"Het was niet het ideale moment om de grond te kussen", zei Pluimers met gevoel voor humor na afloop tegenover de NOS. In dat interview vertelde hij al van de tandartsafspraak. "Gelukkig kon de vrouw van de verzorger nog tijd maken, dus hopelijk valt het mee", lachte hij. "Mijn gezicht was eigenlijk het eerste wat de klap opving, dus dat was goed kloten."

Pluimers zat vrij vooraan en zorgde voor een flinke opstopping. "Ik zei net al: sorry voor de jongens die achter mij zaten. De Molenberg is een belangrijk moment, elk jaar gebeurt er iets. Vervelend om op die manier de koers te beïnvloeden, dat doe ik liever niet", erkende hij.

Pluimers merkte wel dat iemand hem raakte toen hij was gevallen, maar hij wist niet dat het om Van der Poel ging. "Dat was schrikken toen ik neerkwam, want ik kreeg nog een duw na. Het was niet prettig, maar gelukkig viel er verder niemand. Toch knap dat hij op de fiets bleef zitten."

Tandartsbezoek

Pluimers was voor zijn gevoel in goede doen. "Er had wat moois in gezeten, maar ja: dan moet je op je fiets blijven zitten", vertelde hij met een knipoog.

i © Instagram: rickpluimers

Later op de avond volgde nog een foto van Pluimers met de tandarts. Daarop was te zien dat hij zijn voortanden weer terug heeft.