Primoz Roglic en Remco Evenepoel waren jarenlang rivalen, maar worden volgend seizoen ploeggenoten. Bij Red Bull–BORA-hansgrohe moeten ze samen de concurrentie met UAE en Visma | Lease a Bike aangaan. Twee sterke karakters in één ploeg: dat kan vonken geven.

Tot voor kort waren ze elkaars grootste tegenstanders. Roglic en Evenepoel duelleerden in de grote rondes op WK’s en in eendagskoersen. Twee kampioenen met eigen manieren en meningen, en nu dus in één ploeg. Dat alleen al maakt hun samenwerking interessant.

Eerste kennismaking met Evenepoel

Toen de komst van Evenepoel werd aangekondigd, ging het gerucht al snel dat Roglic zou vertrekken. De viervoudig Vuelta-winnaar reageert laconiek. "Ik heb nooit gedacht om van team te veranderen omdat Remco kwam", stelt hij in gesprek met het Belgische La Dernière Heure. "Mijn contract liep nog een jaar, dus ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan kwam. Soms is de makkelijkste manier om een gerucht te checken: gewoon even vragen", klinkt Roglic op kenmerkende wijze.

Tijdens de eerste kennismakingsstage van de ploeg kwam het nog niet tot lange gesprekken tussen de twee kopmannen. "We hebben elkaar natuurlijk gezien, maar het waren drukke dagen", vertelt Roglic. "In december op Mallorca leren we elkaar pas echt kennen. Remco is jong, enthousiast en heeft al veel gewonnen. Dat merk je aan alles."

Een ploeg vol klassementsmannen

Bij Red Bull–BORA-hansgrohe beschikken ze met Roglic, Evenepoel en Florian Lipowitz straks over drie klassementsrenners van wereldniveau. Een luxeprobleem, maar ook een uitdaging. "De vraag is niet hóe we samenwerken, maar hóe we samen kunnen winnen", legt Roglic uit. "UAE zet stappen, wij moeten slimmer worden. Dat is waar het om draait."

De ervaren Sloveen weet dat hij een voorbeeldrol heeft binnen de ploeg. "Ik ben van nature niet de meest spraakzame, maar ik laat liever daden spreken. Sommige renners leren daarvan, anderen niet – dat hangt af van iemands karakter. Remco brengt energie, ik breng ervaring. Dat kan een mooie mix worden."

Blik op volgend seizoen

Na een lang seizoen – met onder meer de Giro, Tour en het criterium in Singapore – is het nu tijd voor rust. "De Tour blijft de grootste koers die er is, maar de Vuelta betekent nog altijd veel voor me. Als ik nog eens kon kiezen om die te winnen, zou ik het doen. Het blijft een uitdaging en die zoek ik nog steeds", sluit Roglic gemotiveerd af.