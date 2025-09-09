Wederom haalt het peloton van de Vuelta a España het einde van een etappe niet. De reden is hetzelfde: protesten zorgen voor een onveilige situatie in het slot van de zestiende rit.

Met nog 15 kilometer te gaan kwam het onheilspellende bericht van de organisatie. Er werd besloten dat er op 8 kilometer van de streep een virtuele lijn werd gelegd om de tijden voor het algemeen klassement te noteren. Koplopers Egan Bernal en Mikel Landa mochten wel strijden om de ritwinst, wat onlangs niet het geval was.

Dit bericht wordt aangevuld...