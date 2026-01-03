Tom Dumoulin voelde zich 'een vreemde eend in de bijt' tijdens zijn fietscarrière. Maar de voormalig topwielrenner is weer helemaal verzot op de sport. "Ik ben op mijn plek."

Dumoulin is inmiddels drie jaar gestopt. In die tijd kreeg hij een relatie met Maxime, met wie hij in oktober 2024 zijn eerste kindje (zoon Oscar) kreeg. Meer tijd heeft de oud-wielrenner vergeleken met vroeger toen hij nog fietste dan ook niet. "Zeker met die kleine hummel die aan het rond banjeren is", lacht hij.

"Maar het bevalt me ontzettend goed. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Na de eerste paar maanden na mijn carrière - toen ik dus helemaal klaar was met het fietsen - heb ik de liefde voor de wielrennerij weer in mijn hart gesloten. Toen heb ik ook besloten om actief te blijven in de wielerwereld", aldus Dumoulin.

'Ik voel me daar als een vis in het water'

De winnaar van de Giro d’Italia van 2017 is werkzaam als analist bij de NOS. Ook is hij ambassadeur van fietsmerk Giant. Daarnaast doet hij allerlei andere dingen in de wielerwereld "Ik voel me daar ineens als een vis in het water, terwijl ik tijdens mijn carrière me soms een vreemde in de bijt voelde. Ik ben helemaal op mijn plek", zegt hij in hardlooppodcast De Pacer.

"Ik kijk het graag, doe het graag en enthousiasmeer mensen heel graag om erop uit te gaan op de fiets. Dat voelt als mijn missie", denkt Dumoulin. "Dat vind ik heel erg leuk."

Rijke carrière

Dumoulin groeide na zijn profdebuut in 2012 uit tot een van de allerbeste Nederlandse renners aller tijden. Waar hij eerst vooral een tijdritbeest was, groeide hij uit tot klassementsrenner. 2017 werd zijn beste jaar, met onder meer de eindzege in de Giro d'Italia. Dumoulin werd daarmee de opvolger van Joop Zoetemelk, die in 1980 de laatste Nederlander was die een grote ronde (Tour de France) won. Ook werd hij dat jaar wereldkampioen tijdrijden.

In 2018 eindigde Dumoulin op het podium in de Giro en Tour. Toch raakte hij langzaam de liefde voor de sport kwijt. Het zorgde begin 2021 voor een plotselinge tussenpauze. Datzelfde jaar stapte Dumoulin weer op de fiets, met olympisch zilver op de tijdrit als voornaamste resultaat. Een jaar later hield hij het alsnog definitief voor gezien.