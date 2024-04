Pettengooister Mathieu van der Poel reageert: 'Ik zal mij verantwoorden als er klachten zijn'

Doelbewust, was het oordeel van bijna iedereen toen er een pet richting de fiets van Mathieu van der Poel vloog. Op beeld werd een vrouw gespot die tijdens Parijs-Roubaix inderdaad een pet gooide. Zij ontkent nu dat zij de race wilde saboteren.

De vrouw in kwestie doet anoniem haar verhaal bij Het Nieuwsblad. De pettengooister ontkent dus dat de actie doelbewust was, maar wil bij het Belgische medium niet vertellen waarom ze die pet dan wél gooide. Haar advocate zegt dat zij dat wel wil uitleggen aan de rennersbond, die aangifte tegen haar heeft gedaan. Eerder werd al bekend dat zij zich zou melden bij de politie.

"Die uitleg houdt mijn cliënte graag voor het gesprek met de rennersbond", zegt de advocate. "Ze kan hen dat in geuren en kleuren uitleggen. Maar ze wil dat gesprek dus niet in de media voeren." De advocate wil benadrukken dat 'geen weldenkend mens' een pet tussen spaken van een renner zou gooien.

🚴🇫🇷 | Precies op het moment dat Mathieu van der Poel voorbij komt je petje verliezen.. Heel toevallig.. 👀​👀​ #ParisRoubaix



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/DiDLwGwTdK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 7, 2024

De Franse rennersvakbond, die haar al op de hielen zat om haar identiteit te achterhalen, heeft als het goed is een mailtje binnen van de pettengooier en haar advocate. Zij heeft kenbaar gemaakt dat zij inderdaad 'de dader' is en wil graag het gesprek aangaan. De advocate: "Ze wil graag aan de vakbond toelichting geven over wat daar gebeurd is. Ze wil alles graag uitleggen. We wachten nu op een reactie."

Zelf zei de pettengooier eigenlijk niet heel veel tegen Het Nieuwsblad. "Mochten er klachten komen, dan zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen. Meer woorden wil ik daar in de media niet aan vuilmaken."

Mathieu van der Poel

Van der Poel liet zich niet van de wijs brengen door de pet (en de biertjes) die naar hem werd gegooid. Hij won met overmacht de wedstrijd van Parijs naar Roubaix. Komend weekend doet hij mee aan de Amstel Gold Race.