Voormalig topwielrenner Michael Boogerd was te gast in De Oranjezomer, het programma dat op SBS 6 het gat opvult dat ontstaat door de zomerstop van Vandaag Inside. 'Boogie' begon zijn optreden in de show pakkend: "Ik draag al mijn hele leven een masker."

Boogerd kwam aan het woord na een item met tv-presentator Dyantha Brooks. Zij beleefde een lastige week, nadat haar nieuwe programma De Volgers al na één uitzending werd geschrapt door SBS 6. De kijkcijfers en respons waren zo negatief, dat de stekker er meteen uit moest.

Maker

Een van haar manieren om de klap te verwerken, was om zichzelf te verwennen met een gezichtsmasker. "Ik heb er alles aan gedaan om er nog florissant uit te zien", grapte Brooks.

Daarna begon het blokje met Boogerd. De nummer vijf van de Tour de France 1998 werd zo ingeluid door presentator Thomas van Groningen: "Ik kijk naar Michaels huid, die heeft ook weleens een maskertje op, denk ik." Waarna Boogerd dus zei: "Ik heb al mijn hele leven een masker op."

Doping

De grap van Boogerd is ook pijnlijk waar: hij reed jarenlang rond in het peloton met doping in zijn lijf. Er waren diverse aanwijzingen dat hij onder behandeling stond van dopingarts Stefan Matschiner, maar Boogerd bleef ontkennen. In 2013 kwam het hoge woord er dan toch uit en bekende hij dat hij van 1997 tot 2007 diverse keren doping liet toedienen, met name cortisonen en epo.

Hij vervolgde: "Ik smeer wel. Dagcreme, nachtcreme, het hele ritueel." Daarna blijkt dat Boogerd en Dyantha Brooks elkaar kennen. Ze hebben samen gefietst. Brooks legt uit: "Laten we vooral zeggen dat ik er achteraan sjokte." Ze deden mee aan Alpe d’HuZes, een sportief evenement waarbij deelnemers geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. "Ik was onder de indruk", zegt Boogerd. "Ze zat mooi op de fiets."

Plassen

Tijdens de Tour de France treedt Boogerd regelmatig op als commentator of duider van het peloton. Laatst had hij een vieze anekdote in de wielrenpodcast van de NOS. Het ging over hoe lastig het kan zijn om te plassen, want er is niet altijd gelegenheid om even stil te staan.

"Zeker als het regent en koud is. Als het zo verschrikkelijk koud is en je wilt niet stoppen en er geen tijd voor, dan pis je gewoon in je broek", vertelt de 53-jarige Boogerd met een serieuze toon. "En dat kan nog deugd doen ook eigenlijk."