Wielrenner Filippo Baroncini wordt momenteel in een kunstmatig coma gehouden. De Italiaanse wielrenner liep botbreuken op in zijn gezicht na een heftige valpartij in de Ronde van Polen. UAE Emirates XRG, de ploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, laat weten dat zijn situatie stabiel is.

De 24-jarige wielrenner liep ernstige verwondingen op in de derde etappe van de Ronde van Polen. De voormalig wereldkampioen onder 23 botste bij de crash tegen een muur aan. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht.

Kunstmatig coma

Daar kon zijn gebroken sleutelbeen meteen geopereerd worden, maar hij had ook diverse botbreuken in zijn gezicht en een gebroken nekwervel opgelopen. "Bij de val heeft hij geen schade aan vitale organen opgelopen, het leven van Filippo is niet in gevaar", lieten de Poolse artsen weten in het ziekenhuis van Walbrzych.

Ploegleider Mauro Gianetti vertrok naar Polen om zijn renner te ondersteunen. "Onze renner ligt in een kunstmatige coma. De artsen hebben hem in diepe sedatie (in diepe slaap gebracht, red.) gebracht, en zijn toestand is stabiel", vertelde hij aan Tuttobiciweb.

Breuken in gezicht

De vervelende breuken in het gezicht, vooral die van het jukbeen, zijn de voornaamste reden voor de kunstmatige coma. Aan die blessures wordt hij komende week pas in Italië geopereerd, is het plan. "Filippo zal uiterlijk dinsdagavond in Italië aankomen. Milaan is de meest waarschijnlijke optie."

Ronde van Polen

De Ronde van Polen telt zeven etappes en eindigt dit weekend. Nederlander Olav Kooij van Visma-Lease a Bike won de eerste etappe in een massasprint. Zaterdag staat er een zware bergetappe op het programma en kan het algemeen klassement wellicht op zijn kop komen te staan. de leiderstrui is in handen van de Fransman Paul Lapeira. Nederlander Sam Oomen staat 27ste.