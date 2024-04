Prijzengeld Amstel Gold Race | van envelopje met 80 euro naar serieuze geldsom

Mathieu van der Poel won dit jaar al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De succesvolle Nederlandse wielrenner hoopt daar dit weekend de Amstel Gold Race aan toe te voegen. Bij een zege neemt hij een flinke som geld mee naar huis.

Van der Poel won de Amstel Gold Race één keer eerder: in 2019. Wout van Aert (2021), Michal Kwiatkowski (2022) en Tadej Pogacar (2023) zijn de laatste mannelijke winnaars van de klassieker. De komende editie staat zondag 14 april op het programma.

Demi Vollering

Bij de vrouwen is Demi Vollering de laatste winnaar. In 2022 ging de Italiaanse Marta Cavalli er met de overwinning vandoor, in 2021 was Marianne Vos de snelste. Vollering doet, net als teamgenoot en concurrent Lotte Kopecky, ook mee aan de komende editie.

Prijzengeld Amstel Gold Race 2024

Prijzengeld Mannen Vrouwen Eerste plek €16.000 €16.000 Tweede plek €8.000 €8.000 Derde plek €4.000 €4.000 Vierde plek €2.000 €2.000 Vijfde plek €1.600 €1.600 Zesde en zevende plek €1.200 €1.200 Achtste en negende plek €800 €800 Tiende t/m twintigste plek €400 €400

In 2022 werd het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen voor het eerst gelijk getrokken. Voor de mannen en de vrouwen was er toen een prijzenpot van 40.000 euro, waarvan de winnaars er met 16.000 euro vandoor gingen. Een jaar eerder kreeg Marianne Vos nog maar 2.500 euro voor haar zege. De NOS weet dat toen Leontien van Moorsel won in 2002, zij een envelopje kreeg met tachtig euro erin.

Het prijzengeld staat nu nog altijd op die 40.000 euro. Dat is een vast bedrag wat wielerbond UCI verlangt bij klassiekers van die categorie. Het gaat om dezelfde categorie (2) als bijvoorbeeld Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem.

Mathieu van der Poel

Van der Poel won afgelopen weekend Parijs-Roubaix en hoopt dit weekend weer zijn slag te slaan. Op weg naar Roubaix waren meerdere toeschouwers niet zo blij dat de Nederlander op kop lag. Een vrouw gooide een pet richting het wiel van Van der Poel, met als waarschijnlijke doel om hem uit de wedstrijd te halen.