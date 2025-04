Prijzengeld Luik-Bastenaken-Luik: Tadej Pogacar en Remco Evenepoel strijden om flink bedrag in laatste voorjaarsklassieker

Luik-Bastenaken-Luik staat vanmiddag (op zondag 27 april) op het programma en is de traditionele afsluiter van de voorjaarsklassiekers. De fans hopen op een gevecht tussen alleswinnaar Tadej Pogacar en thuisrijder Remco Evenepoel. Lees hier om hoeveel geld zij strijden. Mathieu van der Poel ontbreekt bij de Belgische koers.

Luik-Bastenaken-Luik is het vierde 'monument' van het seizoen, met verder Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. Laatstgenoemde wordt pas in oktober van dit jaar verreden. Alleen voor het winnen van Parijs-Roubaix krijgt de winnaar meer geld dan voor de rest. Luik-Bastenaken-Luik valt net als Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije tot de 'net iets minder geklasseerde' klassiekers.

20.000 euro voor de winnaar

De eerste twintig rijders die over de finish komen, gaan met een bedrag op hun rekening naar huis. Voor de nummer twintig tot en met tien is dat 'slechts' 500 euro, voor de winnaar ligt er liefst 20.000 euro klaar. De prijzenpot bestaat in totaal uit 50.000 euro. Ter vergelijking: met de zege in Parijs-Roubaix mocht Van der Poel 30.000 euro bijschrijven.

Prijzengeld Luik-Bastenaken-Luik

Eerste plek: 20.000 euro

Tweede plek: 10.000 euro

Derde plek: 5.000 euro

Vierde plek: 2.500 euro

Vijfde plek: 2.000 euro

Zesde en zevende plek: 1.500 euro

Achtste en negende plek: 1.000 euro

Plek 10 t/m 20: 500 euro

Mathieu van der Poel

Van der Poel maakte in januari al bekend niet mee te doen aan Luik-Bastenaken-Luik. Met terugwerkende kracht zou het interessant zijn om MvdP in actie te zien, omdat hij imponeerde met overwinningen bij Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix dit jaar. Matje boekte vorig jaar zijn beste resultaat bij La Doyenne: een derde plek. Van der Poel won verder van de monumenten alleen nog de Ronde van Lombardije nog niet.

Tadej Pogacar

De 26-jarige Pogacar doet nog niet zo lang mee aan de voorjaarsklassiekers. Maar overal waar hij komt, behoort hij tot de topfavorieten. Zo won hij dit jaar de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en woensdag nog de Waalse Pijl. Verder eindigde hij achter Van der Poel bij Parijs-Roubaix (tweede) en Milaan-San Remo (derde).

Remco Evenepoel

De Belgische fans kijken vooral uit naar het onderlinge duel tussen Pogacar en Evenepoel. De 25-jarige Belg won afgelopen zomer goud bij de olympische wegwedstrijd en de olympische tijdrit en geldt dan ook als grote naam. Dit jaar schreef hij de Brabantse Pijl op zijn naam en werd hij derde bij de Amstel Gold Race.