Prijzengeld Parijs-Roubaix | Dit bedrag kan Mathieu van der Poel bijschrijven bij een overwinning

Zondag staat het derde wielermonument op het programma met Parijs-Roubaix. De kasseienklassieker is een loodzware wedstrijd waar valpartijen en lekke banden op de loer liggen. Na de overwinning van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen staat hij in Frankrijk aan de start om zijn titel te verdedigen. In dit artikel kun je lezen hoeveel de wereldkampioen kan verdienen als hij zondag wint.

Mathieu van der Poel was zondag met afstand de sterktse in 'Vlaanderens mooiste' door solo over de streep te gaan in Oudenaarde. De concurrentie werd op grote achterstand gereden op de Koppenberg waar slechts een aantal renners fietsend de top bereikte. Met Parijs-Roubaix wacht nu de volgende wielerklassieker die in het teken staat van de vele kasseistroken.

Prijzenpot

In totaal bedraagt de prijzenpot van Parijs-Roubaix 50.000 euro. Deze wordt verdeeld onder de eerste twintig renners die over de finish komen in het Roubaix Vélodrome.

Dat zorgt voor deze verdeling:

1e plaats: 20.000 euro

2e plaats: 10.000 euro

3e plaats: 5.000 euro

4e plaats: 2.500 euro

5e plaats: 2.000 euro

6e en 7e plaats: 1.500 euro

8e en 9e plaats: 1.000 euro

10e t/m 20e plaats: 500 euro

Unieke dubbel voor MvdP

Het is duidelijk dat MvdP opnieuw bezig is aan een ijzersterk jaar. Al moet gezegd worden dat zijn eeuwige rivaal Wout van Aert het resterende voorjaar is uitgeschakeld wegens de gevolgen van zijn zware valpartij. De grootste concurrent die Van der Poel van de overwinning kan afhouden is Mads Pedersen. Tijdens de Ronde van Vlaanderen smeet hij met zijn energie, waardoor hij dit later moest bekopen. Richting Roubaix mag worden verwacht dat de Deen verder is hersteld van zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen.

Als het Van der Poel lukt om zondag Parijs-Roubaix op zijn naam te schrijven komt hij terecht in een illuster rijtje van renners die in één week zowel de Ronde van Vlaanderen als het Franse monument winnen. Twaalf keer gebeurde dit pas. Tom Boonen en Fabian Cancellara deden dit zelfs twee keer.

Kasseitrofee

Misschien wel de meest aansprekende trofee in het wielrennen is die van Parijs-Roubaix. De kasseitrofee belichaamt de koers en sommige renners krijgen deze niet eens boven hun hoofd getild nadat ze als eerste over de finish zijn gekomen.

Aangepast parcours

In Noord-Frankrijk is het momenteel slecht weer en zeker na een aantal valpartijen op bepaalde kasseistroken in de afgelopen jaren heeft de wedstrijdleiding besloten om een deel van het parcours aan te passen. Van der Poel ziet dat niet zitten en uitte dan ook kritiek op deze aanpassing.