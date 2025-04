Red Bull en Giro d'Italia introduceren nieuw systeem: bonficatieseconden te halen in Italiaanse ronde

Red Bull is een samenwerking aangegaan met de Giro d'Italia. Tijdens de Italiaanse rittenkoers wordt de zogenaamde Red Bull KM voor het eerst verreden, een soort vervanger voor de huidige tussensprint.

In 19 van de 21 ritten in de Giro van dit jaar zal de Red Bull KM op het programma staan. Het is een strook van één kilometer die gemarkeerd wordt door branding van het energiedrankmerk. Aan het eind van de strook staat een grote boog die geldt als finish. De renner die als eerst over die finish komt, krijgt zes bonificatieseconden op alle concurrenten. De nummer twee krijgt er vier en de nummer drie krijgt er twee. Voor klassementsrenners is de Red Bull KM dus een interessante strook om bonificatieseconden te halen.

Bijzondere startplaats Giro d'Italia 2025 bekend: 'Er is altijd een reden om iets nieuws te beginnen' De Ronde van Italië start in 2025 op een opvallende plek. Dat heeft de organisatie van de Giro maandag bekendgemaakt. Het zal "allesbehalve" eenvoudig zijn.

Tussensprint

De Red Bull KM lijkt op de traditionele tussensprint die in de grote rondes wordt gehouden, maar er is een belangrijk verschil. Tijdens de nieuwe 'tussensprint' kan je bonificatieseconden voor het algemeen klassement verdienen. Bij de traditionele tussensprint zijn er enkel punten te verdienen voor het klassement voor de groene trui die steevast gaat naar de beste sprinter van het peloton. Voor de Red Bull KM lijken klassementsrenners het best in aanmerking te komen.

Giro

Op 9 mei begint de volgende editie van de Giro d'Italia en op 1 juni is de finish. De start is dit jaar in Albanië en tijdens de eerste etappe zal de Red Bull KM voor het eerst bonificatieseconden op kunnen leveren. Die seconden kunnen vaak erg belangrijk zijn. Etappewinnaars pakken bijvoorbeeld tien seconden als ze als eerste over de finish komen van een rit. Grote renners als Mads Pedersen, Nairo Quintana, Wout van Aert en Primoz Roglic zullen aan de start verschijnen in Albanië.