Rel rond Remco Evenepoel na 'absurde' uitspraken, wielerfenomeen over de rooie: 'Wij horen ook dingen'

De Belgische wielerwereld is maandagavond plots in rep en roer. Topwielrenner Remco Evenepoel heeft in een uitgebreid statement uitgehaald naar sportjournalist Ruben Van Gucht. De journalist deelde dat Evenepoel voor de familie van zijn vrouw zorgde. Dit viel totaal in het verkeerde keelgat.

In een uitgebreid statement in zijn Instagram Stories laat de renner van Soudal-Quick-Step weten het een belachelijke uitspraak te vinden. Van Gucht beweerde maandagavond in het VRT-programma De Afspraak dat Evenepoel financieel voor de familie van zijn vrouw Oumaïma Rayane zou zorgen.

'Complete onzin'

Dit is een leugen volgens Evenepoel. 'Ik voel me verplicht om te reageren op de absurde en respectloze uitspraken die Ruben VG (Van Gucht, red.) heeft gedaan over mijn privéleven. Hij beweerde dat ik zou zorgen voor de familie van mijn vrouw', opent hij zijn bericht.

'Laat me heel duidelijk zijn: dit is complete onzin. Mijn vrouw komt uit een welgestelde familie. Met ouders die door hard werk en ondernemerschap een prachtig leven voor hun kinderen hebben opgebouwd. Oumi was mijn buurmeisje. Haar ouders wonen op amper 200 meter van de mijne in Schepdaal. Iedereen die daar woont weet dat ze in een prachtige villa wonen. Een kast van een huis.'

Welvaart

Evenepoel speelde zondag geen rol van betekenis in Luik-Bastenaken-Luik, maar maakt zich een dag later druk om de sportjournalist. 'Ik ben daar sinds mijn 17e altijd met open armen ontvangen geweest. We kennen elkaar sinds onze jeugd, nog ver voor er sprake was van geld, roem of wat dan ook. Haar ouders hebben hun welvaart niet te danken aan wie dan ook. Zeker niet aan mij.

'En dan kom jij, Ruben, vertellen dat ik voor hen zou zorgen? Laat me je iets uitleggen: als er iemand geholpen heeft, zijn het eerder (schoon)ouders die altijd alles hebben gedaan om ons te ondersteunen en sterker te maken.'

'Wij horen ook dingen'

De 25-jarige Belg meent zelfs dat er wellicht een discriminerende grondslag aan de opmerking ligt. De vrouw van Evenepoel is namelijk van Marokkaanse afkomst. 'Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit.'

Hij eindigt met een halve bedreiging richting de journalist. 'De echte waarheid is simpel: liefde, respect en hard werken hebben ons gebracht waar we nu staan. Niet vooroordelen, niet roddels, en zeker niet mensen die zichzelf journalist noemen. Maar liever onzin verspreiden. Misschien moet jij je eerder zorgen maken over je eigen familie, Ruben. Want wij horen ook dingen.'