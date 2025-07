In de tweede etappe van de Tour de France zorgde topsprinter Jonathan Milan voor opschudding met een felle uitbarsting richting concurrent Biniam Girmay. Nadat hij de tussensprint wist te winnen, uitte Milan zijn ongenoegen met luide gebaren en felle woorden richting de Eritrese sprinter.

Het ongenoegen van Milan ontstond nadat hij zich in de sprinttrein van Girmay probeerde te nestelen. De sprinter uit Eritrea wilde zijn positie logischerwijs niet weggeven en verdedigde deze met hand en tand. Milan was het hier duidelijk niet mee eens en winde zich na het winnen van de tussensprint flink op tegen Girmay.

Woede in Tour de France: toprenner scheldt concurrent de huid vol Een opvallend incident tijdens de Tour de France. In de tweede etappe vond er zoals in elke rit een tussensprint plaats. Daar zorgde het spurtje echter voor een aantal woedende gezichten bij topsprinters.

Spanning tussen topsprinters bereikt kookpunt

Wieleranaliste Roxane Knetemann keek verbaasd toe bij de beelden van de uitbarsting. "Girmay wijkt wel een klein beetje af van zijn lijn, maar het is niet iets waarvoor Milan zo boos hoeft te worden", stelde Knetemann. "Spanningen kunnen oplopen, zeker na eerdere incidenten, maar dit ging wat mij betreft te ver."

Ploegleider Aike Visbeek van Girmay gaf na afloop aan waarom Milan boos was geworden. Volgens hem probeerde Milan de sprinttrein van Girmay te verstoren, waarna de Eritreeër zijn positie probeerde te verdedigen. "Hij mag zijn plek verdedigen", zei Visbeek hierover om zijn kopman te verdedigen.

Dit is waarom bijzondere trui van Mathieu van der Poel in Tour de France geel van kleur is Mathieu van der Poel won zondag op fabelachtige wijze de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk. Net als in 2021 mag hij na zijn ritzege de gele trui dragen, omdat hij in het algemeen klassement op de eerste plaats staat. Maar waarom is die leiderstrui eigenlijk geel van kleur?

Milan zoekt Girmay op en biedt excuses aan

Na afloop van de etappe zag Milan zelf ook in dat zijn reactie ietwat overdreven was. De sprinter van Lidl-Trek besloot om zijn concurrent direct op te zoeken en de ruzie bij te leggen. Hij bood zijn excuses aan voor zijn uitbarsting en liet daarmee zien dat hij de spanningen tussen Girmay en hem wilde laten varen.

Intermarché-Wanty deelde via hun sociale kanalen een video waarin te zien is hoe Milan zijn excuses aanbiedt aan Girmay. Ploegleider Visbeek benadrukte dat de emoties na eerdere incidenten wat hoog konden oplopen, maar dat het incident nu is opgelost. "We waarderen het, laten we verder racen", meldde de Belgische formatie, waarmee de gemoederen binnen het peloton weer tot rust zijn gekomen.

Jhonatan Milan apologized to Biniam 🤝



We appreciate it, let’s keep racing. pic.twitter.com/eDCfuw8eIQ — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) July 6, 2025

Kan Mathieu van der Poel zijn gele trui verdedigen?

Waar Milan zijn woede tijdens de tweede etappe van de Tour de France niet kon onderdrukken, kon Mathieu van der Poel na afloop alleen maar lachen. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck behaalde een indrukwekkende ritzege door grote favorieten als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard te verslaan. Hiermee bevestigde hij de sterke start van zijn ploeg, die al eerder de openingsrit op haar naam schreef met Jasper Philipsen. Met deze overwinning veroverde Van der Poel tevens de gele trui, die hij overnam van zijn ploeggenoot.

Mathieu van der Poel kan in gele trui nieuw succes boeken tijdens Tour de France: zo ziet etappe drie er uit De Tour de France begint pas aan de derde etappe, maar voor Mathieu van der Poel is de Ronde van Frankrijk al geslaagd. Hij won de tweede etappe en start in de gele trui, die hij overnam van zijn ploeggenoot Jasper Philipsen. In etappe drie kan Van der Poel weer een groot succes boeken.

Voor Van der Poel betekent dit een geweldige start van de Tour, met al twee ritzeges voor Alpecin-Deceuninck. Zijn doel is nu om de gele trui zo lang mogelijk te behouden en zijn leiderspositie te verstevigen. De derde etappe voert het peloton naar Duinkerke, een vrijwel vlakke rit die waarschijnlijk eindigt in een massasprint. Favorieten voor de ritzege zijn onder andere Philipsen, Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Milan, die gebrand is op succes. Van der Poel zal zich vooral richten op het vasthouden van de gele trui. De start is gepland rond 13.10 uur, met een verwachte finish en sprint rond 17.30 uur.