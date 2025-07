In de Tour de France is zaterdag een toeschouwer aangereden door de wagen van het team INEOS Grenadiers. Dat gebeurde tijdens de 14 etappe, tijdens de beklimming van de Col de Peyresourde.

Het moment was live te zien op televisie en werd daarna gretig gedeeld op sociale media. Te zien is dat een persoon midden op de weg staat, terwijl de wagen van Ineos aan komt rijden. Alhoewel de toeschouwer opvallend is gekleed, in een gele broek en een groene jas, lukt het de bestuurder niet meer om uit te wijken.

De rode wagen schept de persoon, die prompt op de motorkap stuitert en tegen het asfalt smakt. Het is niet bekend hoe het met die persoon gaat.

Mobiele telefoon

Het incident gebeurde op circa 200 meter van de top van de col. De Tour-organisatie heeft aan persbureau Reuters gezegd dat ze niet hebben gezien dat het ongeluk gebeurde. Ineos was (nog) niet beschikbaar voor commentaar.

La voiture d'@INEOSGrenadiers a percuté un spectateur dans la montée de Peyresourde.#TDF2025 pic.twitter.com/Bvj5eBayP8 — Paul Moutarde (@PaulMoutarde) July 19, 2025

Wielersite Velo maakt uit de beelden op, dat de aangereden persoon een mobiele telefoon in de hand had en mogelijk op het scherm keek. De auto van Ineos volgde twee rijders van het team: Thymen Arensman en Carlos Rodríguez. Snel na de botsing koos de regisseur van de Tour-beelden voor een andere camera.

Thymen Arensman

De rit werd gewonnen door Thymen Arensman. Voor de Nederlander, die al eens zesde werd in de Ronde van Spanje en tweemaal zesde in de Ronde van Italië, is het de eerste ritzege in de Tour de France. En voor welk team hij rjidt? Jawel: Ineos Grenadiers.

Arensman reed meer dan 30 kilometer alleen voorop. Achter hem sprintte geletruidrager Tadej Pogacar naar de tweede plaats, voor de Deen Jonas Vingegaard. De 25-jarige Arensman won drie jaar geleden al een zware bergrit in de Vuelta. Dit jaar zegevierde de uit Beesd afkomstige renner in een rit in de Ronde van de Alpen, eveneens na een lange solo. Sinds 2023 rijdt hij voor de Britse ploeg Ineos, daarvoor kwam hij uit voor DSM. De in Andorra woonachtige Arensman neemt voor het eerst deel aan de Tour. In de Vuelta werd hij een keer zesde, in de Giro eindigde hij twee keer als vijfde in het eindklassement.

