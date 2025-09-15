De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zich uitgesproken over Israël, nadat de Vuelta zondag opnieuw werd stilgelegd door pro-Palestina protesten. Daarmee hoopt hij dat Israël een vergelijkbare sanctie krijgt als Rusland.

Hij vindt dat Rusland en Israël uitgesloten moeten worden van internationale sportevenementen zolang de "barbaarse acties" van beide landen in Oekraïne en Gaza doorgaan. Sánchez heeft de gewelddadige pro-Palestijnse protesten die zondag tot het vroegtijdige einde van de wielerronde van Spanje zorgden wel veroordeeld.

Sánchez liet eerder weten "trots" te zijn op demonstranten die zich tijdens de Vuelta tegen het team van Israel Tech-Premier hadden gericht. De protesten bij de slotetappe in Madrid waren zo massaal dat de ronde werd gestopt en dat de ceremonie voor de winnaar werd geannuleerd.

Maatregelen bleken niet voldoende

Voorafgaand aan de slotetappe was al duidelijk dat er protesten zouden gaan plaatsvinden in de Spaanse hoofdstad, waarop werd besloten om het ritje al in te korten. Dat mocht niet baten: met nog 56 kilometer te gaan werd de weg geblokkeerd door demonstraten en dus besloot de organisatie de wedstrijd te neutraliseren.

Dranghekken omver gegooid

Ondertussen ging het verderop op het parcours helemaal mis. De dranghekken werden omver gegooid door de pro-Palestijnse demonstranten en zij namen de wegen van Madrid in. De politie had de grootst mogelijke moeite om ze weg te krijgen en dat lukte niet door de grote groepen demonstranten.

🚴🇪🇸 | Het peloton is amper op het plaatselijke circuit in Madrid of het gaat mis. Vreselijk mis... Het lijkt er sterk op dat de Vuelta abrupt wordt beëindigd. Ongelooflijk, maar waar... #LaVuelta25



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/JjVoWoazwL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 14, 2025

Niet alleen vanuit de sport kritiek op Israël

Niet alleen vanuit de sportwereld wordt er geroepen om sancties voor Israël. Bij het Eurovisie Songfestival hebben ook meerdere landen opgeroepen om Israël te boycotten. Zij dreigen niet mee te doen als dat land wel deelneemt. Het gaat om Nederland, Slovenië, Ierland, IJsland en opnieuw Spanje.