Tadej Pogacar rijdt met speciaal eerbetoon Luik-Bastenaken-Luik, handgeschreven tekstje op trui van wereldkampioen

Tadej Pogacar en zijn verloofde Urska Zigart rijden tijdens Luik-Bastenaken-Luik altijd met extra emoties rond. Zo ook zondagmiddag, waar de Sloveense toprenner met een opvallend eerbetoon komt. Hij is weer de favoriet voor de eindzege en wellicht draagt hij de laatste voorjaarsklassieker weer op aan Darja.

Darja is de inmiddels overleden moeder van zijn verloofde Zigart, zijn schoonmoeder dus. Zij overleed in de week voorafgaand aan Luik-Bastenaken-Luik van 2022. Hij trok zich toentertijd terug van deelname om met zijn partner te kunnen zijn en te rouwen. In 2024 won de Sloveense wereldkampioen de voorjaarsklassieker en droeg hij de zege al op aan Darja. Maar de wielerwedstrijd staat ook drie jaar na dato nog in het teken van het overlijden van haar.

'Voor jou, D'

De ploeg van Pogi, UAE Team Emirates, toonde op sociale media een prachtig eerbetoon van de regerend kampioen van de Tour de France. Hij heeft zijn wereldkampioenentrui voorzien van een handgeschreven boodschap. Tussen zijn twee startnummers 1 op zijn rug heeft hij met zwarte stift 'For You, D', geschreven. Verwijzend dat deze editie van de koers speciaal voor D (Darja) is. Er staat ook een hartje bij.

Urska Zigart rijdt ook mee

Voor zijn verloofde wordt Luik-Bastenaken-Luik ook extra emotioneel. Zigart rijdt namelijk de koers bij de vrouwen mee, maar zit met haar hoofd wellicht ook nog bij haar in 2022 overleden moeder. Vorig jaar won haar partner Pogacar het voor haar moeder. Hij vertelde toen al hoe moeilijk hij het ermee had tijdens de koers.

'Ik reed voor haar'

"Het was een hele emotionele dag op de fiets voor mij", vertelde de Sloveen een jaar geleden na zijn tweede overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. "Ik zat met mijn gedachten steeds bij de mama van Urska. Vandaag reed ik voor haar."

Favoriet

Pogacar is samen met Remco Evenepoel de grote favoriet voor de zege van Luik-Bastenaken-Luik in 2025. Zij koersen om een flinke pot aan prijzengeld te pakken. Evenepoel won de Waalse Pijl en lijkt weer terug na een maandenlange blessure, terugval en de bijbehorende mentale worstelingen.