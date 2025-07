Tennislegende Serena Williams sloot haar loopbaan af met maar liefst 23 grandslamtitels in het enkelspel. De Amerikaanse geniet nu van haar leven als moeder en doet alleen nog klusjes die ze leuk vindt. Waaronder een samenwerking met een Brits-Nederlandse multinational.

Onlangs ging Williams een samenwerking aan met het bedrijf Reckitt Benckiser Group. Reckitt, zoals het vaak kortweg wordt genoemd, maakt producten in de categorieën gezondheid, hygiëne en voeding. In 1999 fuseerde Reckitt met het Nederlandse Benckiser. Vandaar dat er niet alleen een hoofdkantoor is in het Engelse Slough, maar ook een kantoor in Hoofddorp.

Reckitt heeft een project gelanceerd: Reckitt Catalyst. Het doel is om in de komende 5 jaar 10 miljoen pond te investeren in start-ups. De bedrijven die worden gekozen moeten innocatieve plannen hebben om problemen op het gebeid van gezondheid en hygiëne aan te pakken. Williams is gestrikt als ambassadeur en mentor.

Zelfvertrouwen

Een van de tips die Williams geeft in een interview met Reckitt is om je zelfvertrouwen uit te stralen. "Het is oké om te schreeuwen dat je de beste bent in wat je doet", aldus het zusje van Venus Williams (45), die deze week een comeback maakte op de WTA-tour.

"Het is oké om dat te voelen. Je hoeft je niet te schamen om dat eruit te gooien. Dat is prima. We vieren onszelf niet genoeg. Wij vrouwen moeten onszelf van anderen kleiner maken. We moeten verwateren wie we zijn. Maar zo hoeft het niet te zijn. Ik denk dat het goed is om je zelfvertrouwen te omarmen."

Serena en Venus Williams

De zusjes Serena (43) en Venus (45) zijn waren tennislegendes. Serena is de meest succesvolle van de twee. Ze volgt Margaret Court (24) met meeste grandslamoverwinningen: 23. Ze won de Australian Open zeven keer, Roland Garros drie keer, Wimbledon zeven keer en de US Open zes keer.

Ook werd ze drie keer olympisch kampioene. Ze heeft zowel in het enkel- als dubbelspel een Golden Slam (vier grandslams en winst Olympische Spelen).Serena Williams is al jaren samen met Alexis Ohanian, de oprichter van het sociale medium Reddit. Het koppel heeft twee dochters: Olympia (2017) en Adira (2023).