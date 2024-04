Tirade na drama met Jonas Vingegaard in Baskenland: 'Het is ziekmakend, ik ben er klaar mee'

De zware valpartij in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland zorgt voor veel emoties bij de volgers van de wielersport. Voor de tweede keer dit voorjaar ging een grote groep renners met hoge snelheid tegen de grond en weer zijn de gevolgen ernstig.

Het ging in de Spaanse rittenkoers mis in een bocht van de laatste afdaling. "Door bomen konden de renners het parcours niet goed inschatten", aldus verslaggever/wielrenner Thijs Zonneveld in zijn podcast. "En door boomwortels zaten er hobbels in het wegdek. Renners werden echt uit de bocht gekatapulteerd."

Onder meer Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel gingen onderuit. Vooral de Deen was er ernstig aan toe. Hij liep onder meer een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben op. Evenepoel brak zijn sleutelbeen en schouderblad.

Bewusteloos

"Het was vreselijk, echt vreselijk", aldus de 43-jarige Zonneveld. "Ik kon er zelf niet naar blijven kijken. We kregen vijf of zes herhalingen en de Baskische tv zette er een muziekje onder. De beelden werden overal rondgepompt, terwijl er renners aan het zuurstof worden afgevoerd in de ambulance. Ik vind het echt ziekmakend. Ik ben echt wel boos."

"En nog een shot van de renners die daar liggen", ging Zonneveld verder. "Jay Vine werd bewusteloos afgevoerd. Die is gelukkig weer bij bewustzijn gekomen in de ambulance. Maar voor hetzelfde geld is hij dood. What the F*ck zijn we mee bezig?!"

Het zit Zonneveld hoorbaar hoog. "Het is gewoon elke keer hetzelfde. Weer doen alsof het allemaal robots zijn. 'Owow, zijn ze gevallen? Dan doen we nog een shot van die kant en een helikotershot van een ambulance die wordt ingeladen. En nog een close up shot en nog eentje.' Ik ben er gewoon echt best wel klaar mee."

Parijs-Roubiax

De val in het Baskenland is niet het enige waar Zonneveld zich druk om maakt. Ook de ophef rond de maatregelen die voor Parijs-Roubaix zijn genomen, raakt hem.

Volgens Zonneveld is de wielersport zichzelf kapot aan het maken. Enerzijds omdat de beste renners na zware valpartijen lange tijd aan de kant staan zoals nu Wout van Aert, Vingegaard en Evenepoel. Anderzijds omdat ouders schrikken van de beelden en hun kinderen daarom niet meer laten fietsen.

Podcast

Zonneveld roept in de podcast op tot meer veiligheidsmaatregelen. Luister de podcast hieronder.