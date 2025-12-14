Mathieu van der Poel is terug in het veld en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Nog vóór hij een meter had gekoerst, was er al voldoende gespreksstof: de Nederlander verscheen met een opvallend kapsel aan de start van zijn eerste veldrit van het seizoen. Met een glimlach had hij daar zelf een simpele verklaring voor, al keek hij vooral nuchter vooruit naar zijn sportieve rentree.

Het nektapijtje is terug bij Van der Poel, al wil hij er zelf geen groter verhaal van maken dan nodig. "Om me een beetje te wapenen tegen de kou", lachte hij voor de camera van het Belgische Het Laatste Nieuws.

Sportief gezien weet Van der Poel dat hij zich niet de makkelijkste omstandigheden heeft uitgekozen voor zijn terugkeer. "Het is zeker niet de makkelijkste cross om te herbeginnen", gaf hij toe. Toch besloot hij een week eerder dan gepland te starten. "We zullen wel zien hoe het gaat."

Van der Poel realistisch over huidige vorm

De voorbereiding verliep grotendeels in Spanje, waar hij de afgelopen weken aan zijn basis werkte. "Ik heb kunnen doen wat ik wilde. Uren maken. Alles is goed verlopen", klonk het positief. Tegelijk bleef hij kritisch over zijn huidige vorm, zeker in vergelijking met een jaar geleden. "Ik had het gevoel dat ik vorig jaar rond deze tijd iets verder stond."

Dat verschil hoeft volgens Van der Poel geen reden tot zorgen te zijn. Hij benadrukt dat het niet altijd meteen perfect hoeft te zijn. "Het hoeft ook niet elke keer geweldig te zijn", stelde hij nuchter. Daarmee haalde hij de druk alvast van zijn eigen schouders.

🚵🇧🇪 | Daar is 'ie! Mathieu van der Poel keert terug in de cross in Namen! Kan de zevenvoudig wereldkampioen direct een zege boeken? 🙌#cyclocross



📺 Stream cross op HBO Max! pic.twitter.com/oTAOKbTRMS — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 14, 2025

Van der Poel tempert verwachtingen bij rentree

Ook over zijn kansen in de wedstrijd bleef hij realistisch. "Hopen wel, maar ik verwacht het niet", zei hij over een mogelijke directe hoofdrol. Vergelijkingen met eerdere seizoenen wil hij liever vermijden. "De referentie van Zonhoven vorig jaar vind ik geen goeie. Ik verwacht niet hetzelfde scenario."