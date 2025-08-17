Mathieu van der Poel heeft op zondag een fantastische rentree beleefd bij de profronde in Etten-Leur, waar hij de tijdrit won. Deze mooie prestatie komt een maand nadat hij vroegtijdig de Tour de France moest verlaten vanwege een longontsteking.

Toen Van der Poel werd aangekondigd, reageerde het publiek enthousiast. De topwielrenner was dé grote publiekstrekker, waardoor veel mensen op het evenement afkwamen.

Van der Poel liet maar weer eens zien waarom de mensen op hem afkwamen. De Nederlander won namelijk de tijdrit. Achter hem eindigden Thymen Arensman en Primoz Roglic op respectievelijk de tweede en derde plaats.

Bericht wordt aangevuld...