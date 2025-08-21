Topwielrenster Demi Vollering is erg onvoorzichtig geweest na haar deelname aan de Tour de France Femmes. Tijdens een fietstocht in de bergen werd zo onaangenaam verrast door donkere wolken. Dat had ernstige gevolgen voor de 28-jarige.

"We hebben een grote fout gemaakt in de bergen", begint Vollering haar bericht op Instagram. Daarbij waarschuwt ze haar volgers en geeft ze hen advies om niet hetzelfde risico te lopen. De renster maakte een korte bergrit in een zonnig gebied. "Gewoon perfect."

Toch ging het helemaal mis."We vertrokken zonder extra kleren. Het was een kort tochtje en het weer was goed, dachten we. Een grote fout." Ze werd, samen met haar vriend Jan de Voogd en hond Flo, verrast door noodweer.

Donkere wolken

"Halverwege de klim pakten donkere wolken zich samen. Het donderde en begon te regenen." Ze moesten stoppen om te schuilen voor de storm. Het werd plots ijskoud en het stel had dus niets bij om aan te trekken, "We stonden in een klein half geopend toilet. Geen idee hoelang we moesten wachten, het voelt als een eeuwigheid. Ondertussen werden we koud, nat en ongeduldig."

Maar toch wachtten ze tot de storm was overgetrokken. "Aan de andere kant van de vallei zagen we blauwe lucht en zon. De storm was heel lokaal op de berg waar wij waren."

'We zijn geen amateurs'

Vollering baalt van haar slechte voorbereiding. "We zijn geen amateurs. We brengen veel tijd door in de bergen en weten hoe snel het kan veranderen. Dit was een pijnlijke herinnering dat je snel in een shit-situatie terecht kan komen."

Daarom geeft ze haar volgers tips. "We hebben een harde les geleerd. Neem altijd extra kleren mee, onderschat het weer nooit en ga nooit weg zonder extra eten en water. Een korte rit kan uren duren als je vast komt te zitten in de natuur."

"Gelukkig zijn we weer veilig beneden gekomen. Maar we hebben onze les geleerd: wees altijd voorbereid. De bergen zijn geen grap."

Ziek

Vollering meldde zich vorige week ook af voor de Ronde van Romandië. De kopvrouw van FDJ-Suez was namelijk ziek, misschien wel als gevolg van het schuilen in de kou en regen. Na haar tweede plek in de Tour zal ze pas weer aan de start staan bij de WK in Rwanda.

In Rwanda vormt Vollering voor de wegrace een team met Anna van der Breggen, Marianne Vos, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Pauliena Rooijakkers. Daarnaast rijdt Vollering, net als Van der Breggen, de tijdrit.