Tour de France 2024 | Alle uitvallers, teams en renners

De 111de editie van de Tour de France is zaterdag 29 juni van start gegaan in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike is afgereisd met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de definitieve startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Het peloton is met 176 renners vertrokken vanuit het Italiaanse Florence op zaterdag 29 juni. Vervolgens finishen de renners drie weken later op Franse bodem. Voor het eerst in de historie eindigt de ronde niet in Parijs. Vanwege de Olympische Spelen in de hoofdstad sluiten de renners de Tour af met een individuele tijdrit in Nice. Alle 22 teams hebben deze ronde de beschikking over 8 renners. Dit is de definitieve startlijst.

Uitvallers Tour de France 2024

Deze renners zijn allemaal uitgevallen tijdens de Tour en halen de finish in Nice niet. Deze lijst wordt gedurende de Tour bijgewerkt als er meer renners afstappen of niet verder kunnen.

Michele Gazzoli (Astana), etappe 1

Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), etappe 4

Mads Pedersen (Lidl-Trek), etappe 8

Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), etappe 10

Team Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard, Denemarken Tiesj Benoot, België Matteo Jorgenson, Verenigde Staten Wilco Kelderman, Nederland Christophe Laporte, Frankrijk Bart Lemmen, Nederland Jan Tratnik, Slovenië Wout van Aert, België

UAE Team Emirates

Tadej Pogacar, Slovenië João Almeida, Portugal Juan Ayuso, Spanje Nils Politt, Duitsland Pavel Sivakov, Frankrijk Marc Soler, Spanje Tim Wellens, België Adam Yates, Groot-Brittannië

Team Jayco AlUla

Simon Yates, Groot-Brittannië Luke Durbridge, Australië Dylan Groenewegen, Nederland Chris Harper, Australië Christopher Juul-Jensen, Denemarken Michael Matthews, Australië Luka Mezgec, Slovenië Elmar Reinders, Nederland

INEOS Grenadiers

Carlos Rodriguez, Spanje Egan Bernal, Colombia Jonathan Castroviejo, Spanje Laurens De Plus, België Michal Kwiatkowski, Polen Thomas Pidcock, Groot-Brittannië Geraint Thomas, Groot-Brittannië Ben Turner, Groot-Brittannië

Lidl - Trek

Giulio Ciccone, Italië Julien Bernard, Frankrijk Tim Declerq, België Ryan Gibbons, Zuid-Afrika Mads Pedersen, Denemarken | Etappe 8 DNS Toms Skujins, Letland Jasper Stuyven, België Carlos Verona, Spanje

Decathlon AG2R La Mondiale Team

Felix Gall, Oostenrijk Bruno Armirail, Frankrijk Sam Bennett, Ierland Dorian Godon, Frankrijk Paul Lapeira, Frankrijk Olivier Naesen, België Nans Peters, Frankrijk Nicolas Prodhomme, Frankrijk

Bahrain - Victorious

Pello Bilbao, Spanje Nikias Arndt, Duitsland Phil Bauhaus, Duitsland Santiago Buitrago, Colombia Jack Haig, Australië Matej Mohoric, Slovenië Wout Poels, Nederland Fred Wright, Groot-Brittannië

Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel, België Jan Hirt, Tsjechië Yves Lampaert, België Mikel Landa, Spanje Gianni Moscon, Italië Casper Pedersen, Denemarken | Etappe 4 DNS Ian Van Wilder, België Louis Vervake, België

Red Bull - BORA - hansgrohe

Primoz Roglic, Slovenië Nico Denz, Duitsland Marco Haller, Oostenrijk Jai Hindley, Australië Bob Jungels, Luxemburg Matteo Sobrero, Italië Danny van Poppel, Nederland Aleksandr Vlasov, Rusland | DNS Etappe 10

Groupama - FDJ

David Gaudu, Frankrijk Kevin Geniets, Luxemburg Romain Grégoire Frankrijk Stefan Küng, Zwitserland Valentin Madouas, Frankrijk Lenny Martinez, Frankrijk Quentin Pacher, Frankrijk Clément Russo, Frankrijk

Alpecin - Deceuninck

Mathieu van der Poel, Nederland Silvan Dillier, Zwitserland Robbe Ghys, België Søren Kragh Andersen, Denemarken Axel Laurance, Frankrijk Jasper Philipsen, België Jonas Rickaert, België Gianni Vermeersch, België

EF Education - EasyPost

Richard Carapaz, Ecuador Alberto Bettiol, Italië Stefan Bissegger, Zwitserland Rui Costa, Portugal Ben Healy, Ierland Neilson Powless, Verenigde Staten Sean Quinn, Verenigde Staten Marijn van den Berg, Nederland

Lotto Dstny

Arnaud De Lie, België Cedric Beullens, België Victor Campenaerts, België Jarrad Drizners, Australië Sébastien Grignard, België Maxim Van Gils, België Harm Vanhoucke, België Brent Van Moer, België

Israel - Premier Tech

Stephan Williams, Groot-Britannië Pascal Ackermann, Duitsland Guillaume Boivin, Canada Jakob Fuglsang, Denemarken Derek Gee, Canada Hugo Houle, Canada Krists Neilands, Letland Jake Stewart, Groot-Britannië

Cofidis

Guillaume Martin, Frankrijk Piet Allegaert, België Bryan Coquard, Frankrijk Simon Geschke Duitsland Jesús Herrada, Spanje Ion Izagirre, Spanje Alexis Renard, Frankrijk Axel Zingle, Frankrijk

Movistar Team

Enric Mas, Spanje Alex Aranburu, Spanje Davide Formolo, Italië Fernando Gaviria, Colombia Oier Lazkano, Spanje Gregor Mühlberger, Oostenrijk Nelson Oliveira, Portugal Javier Romo, Spanje

Arkéa - B&B Hotels

Kévin Vauquelin, Frankrijk Amaury Capiot, België Clément Champoussin, Frankrijk Arnaud Démare, Frankrijk Raúl García Pierna, Spanje Daniel McLay, Verenigd Koninkrijk Luca Mozzato, Italië Cristián Rodríguez, Spanje

Intermarché - Wanty

Louis Meintjes, Zuid-Afrika Biniam Girmay, Eritrea Kobe Goossens, België Hugo Page, Frankrijk Laurenz Rex, België Mike Teunissen, Nederland Gerben Thijssen, België Georg Zimmermann, Duitsland

Team dsm-firmenich PostNL

Romain Bardet, Frankrijk Warren Barguil, Frankrijk John Degenkolb, Duitsland Nils Eekhoff, Nederland Fabio Jakobsen, Nederland Oscar Onley, Verenigd Koninkrijk Frank van den Broek, Nederland Bram Welten, Nederland

Astana Qazaqstan Team

Mark Cavendish, Groot-Brittannië Davide Ballerini, Italië Cees Bol, Nederland Yevgeniy Fedorov, Kazachstan Michele Gazzoli, Italië | Etappe 1 DNF Alexey Lutsenko, Kazachstan Michael Mørkøv, Denemarken Harold Tejada, Colombia

Uno-X Mobility

Magnus Cort, Denemarken Jonas Abrahamsen, Noorwegen Odd Cristian Eiking, Noorwegen Tobias Halland Johannessen, Noorwegen Alexander Kristoff, Noorwegen Johannes Kulset, Noorwegen Rasmus Tiller, Noorwegen Søren Wærenskjold, Noorwegen

TotalEnergies

Steff Cras, België Mathieu Burgaudeau, Frankrijk Sandy Dujardin, Frankrijk Thomas Gachignard, Frankrijk Fabien Grellier, Frankrijk Jordan Jegat, Frankrijk Anthony Turgis, Frankrijk Mattéo Vercher, Frankrijk

