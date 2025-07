Kimberley Le Court is de sensatie van de Tour de France Femmes. De renster uit Mauritius werd de eerste Afrikaanse geletruidraagster in de grootste wielerronde ter wereld en pakte woensdag na een spannende strijd met Demi Vollering ook nog eens een ritzege. Dat terwijl Le Court zichzelf niet geweldig voelde tijdens de etappe.

Le Court maakte pas vorig jaar op 27-jarige leeftijd de overstap naar de profs en daar is ze een regelrechte sensatie. Ze won vorig jaar al een etappe in de Giro, was in het voorjaar de sterkste in Luik-Bastenaken-Luik en schrijft momenteel in de Tour de France Femmes wielerhistorie. Le Court reed tijdens de derde etappe in de gele trui en werd daarmee de eerste Afrikaanse renster die de leiderstrui mocht dragen in de Tour.

Daar kwam woensdag een nieuwe mijlpaal bij. Le Court bleek in een lastige finale de snelste in de sprint van een klein groepje. Demi Vollering kwam nog heel dichtbij, maar kon de renster uit Mauritius net niet meer van de zege afhouden. Le Court werd daarmee de eerste Afrikaanse etappewinnares in de geschiedenis van de Tour de France Femmes én heroverde ook nog eens de gele trui.

'Het is de tijd van de maand'

Le Court maakte in de moeilijke vijfde etappe een sterke indruk, maar zelf verklaarde ze na afloop dat ze zichzelf helemaal niet goed voelde. "Het is de tijd van de maand voor mij, dus mijn lichaam was vermoeider dan normaal. Daar moeten vrouwen nu eenmaal door, hé. Na het werk van mijn ploeg kon ik niet opgeven."

Voor de televisiekijker leek het alsof haar overwinning door een stommiteit nog in gevaar kwam. Le Court begon al heel snel te juichen en daardoor kon Vollering nog in de buurt komen. Zelf zag ze dat anders: "Dat leek misschien zo, maar als je op de fiets zit en de snelheid hebt, voel je dat je als eerste over de streep komt."

Vollering doorbreekt taboe

Le Court is niet de eerste renster die openhartig is over haar menstruatiecyclus. Vollering sneed het onderwerp ook al aan na haar derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en gaf toen ook aan dat sommige vrouwelijke topsporters helemaal niet ongesteld worden.

Tour de France Femmes

Le Court begint in de gele trui aan de zesde etappe van 123 kilometer tussen Clermont-Ferrand en Ambert. Dat is de eerste echte bergetappe van de Tour en dus wordt het spannend of de renster in staat is om de leiding in het klassement vast te houden. Ze heeft 18 seconden voorsprong op Pauline Ferrand-Prévot en staat 23 seconden voor op topfavoriete Demi Vollering. De Tour de France Femmes duurt nog tot en met zondag.