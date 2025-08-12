De internationale wielerunie UCI heeft een profmountainbiker geschorst wegens seksuele intimidatie. Het gaat om Edgar Carballo Gonzalez uit Spanje, die zich vergreep aan een landgenote. "Ik vroeg hem te stoppen", deelde Ares Masip over het heftige incident.

Carballo Gonzalez kwam twee jaar geleden ongevraagd binnen in de camper van Masip, die op dat moment lag te slapen bij de Wereldbeker in het Oostenrijkse Leogang. "Hij kwam bij zonsopgang en probeerde me te dwingen tot seks met hem", sprak ze openhartig een tijd geleden.

"Van bij het begin heb ik dat geweigerd en heb ik hem afgewezen. Ik zei hem dat ik een vriend heb. Maar hij bleef aandringen, probeerde me te kussen en bleef met zijn penis over mijn lichaam wrijven. Ik vroeg hem alleen maar om te stoppen."

Weerloze Masip

De Spaanse probeerde te schreeuwen, haar landgenoot weg te duwen en weg te rennen. "M aar hij bedekte mijn mond, greep mijn armen vast en zei meermaals dat hij me zou verkrachten terwijl hij me probeerde uit te kleden", blikte Masip terug.

Masip wilde door met haar leven en "deed alsof het niet gebeurd was". Dat lukte niet toen ze Carballo Gonzalez later weer tegen kwam bij wedstrijden. "Ik voelde alsmaar meer walging en afwijzing", erkende ze. " Langzaamaan werd ik me ervan bewust hoe erg de situatie was en besloot ik een klacht in te dienen."

Succesvolle klacht

Masip deed haar verhaal bij UCI SpeakUp, dat in het leven is geroepen als vertrouwelijk platform vanuit de wielerunie. 'Op basis van de elementen die onder haar aandacht werden gebracht, concludeerde de Ethische Commissie van de UCI dat de seksuele en niet-consensuele handelingen van de heer Carballo Gonzalez seksuele intimidatie vormden en de waardigheid van mevrouw Masip hebben geschonden', valt te lezen in een statement van de UCI.

Hierdoor is Carballo Gonzalez voor één jaar geschorst. "Jammer genoeg is dit niet het eerste geval van misbruik in de wielersport, maar het is wel de eerste keer dat de UCI een profrenner om deze reden heeft gestraft", vertelde ze in een video op Instagram.

"Het was een zwaar proces, vol angst en twijfels. Dit is een kleine overwinning die mij de kracht geeft om door te gaan, en een kleine stap waarvan ik hoop dat die bijdraagt aan een veiligere omgeving."