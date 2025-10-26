Alles doet pijn bij Hetty van de Wouw na het voltooien van haar hattrick op de WK baanwielrennen. Zaterdagavond laat pakte ze haar derde wereldtitel op de kilometertijdrit. Na afloop van haar gouden race plofte ze vermoeid op de stoel over te praten over haar dominantie en hoe anders de 1000 meter ten opzichte van de 500 meter is.

De vrouwen reden voorheen alleen een 500 meter-tijdrit, maar nu dus een 1000 meter. En prompt was Van de Wouw weer de beste, voor de derde keer al dit WK. Ze declasseerde de concurrentie en scherpte het wereldrecord aan. "Alles doet pijn", pufte ze tevreden bij de NOS na haar race. "M'n benen, ik heb zelfs een beetje hoofdpijn. Maar het was het allemaal waard. Ik weet zelf ook niet hoe ik gereden heb, maar dat het een halve seconde harder was dan eerder, dat is gewoon heel goed."

'Dit doet best wel zeer'

Ze voelde dat ze harder kon en dat liet ze zien. Hoe pakte ze het aan op de kilometer? "Er is geen opbouw, het is meteen vol gas bij de start en rijden. Ik moet het hebben van de start en de tweede ronde. Dan heb ik een hoge snelheid en dat moet ik vol zien te houden. Dit doet best wel zeer", vervolgde ze over haar pijn. "Maar ik dacht altijd dat het meer zeer deed dan dit. Wij deden altijd de 500 meter, maar dan zag ik filmpjes van Jeffrey (Hoogland, haar mannelijke collega, red.) die op de grond lag en niet meer kon na zijn 1000 meter. Dat heb ik nu niet."

'Dit voelde ik niet aankomen'

Daar kon ze een glimlachje aan toevoegen, om wel te verduidelijken: "Maar je moet wel heel erg diep gaan. Je vraagt heel veel van je lichaam. Dit doet in je hele lijf pijn." Het was zaterdag genoeg om haar concurrentie op achterstand te zetten en haar derde goud van dit WK baanwielrennen te pakken. "Niet te geloven dit toernooi. Dit voelde ik niet aankomen. Ik voelde dat ik goed was, maar dan weet je niet hoe goed je concurrenten zijn. Ik wist niet dat ik zoveel beter ging zijn dan de rest."

Vierde goud dit WK?

Alsof een hattrick niet genoeg is, kan ze zondag tijdens de slotdag ook nog haar vierde wereldtitel pakken dit WK. Hoe gaat ze in hemelsnaam dusdanig herstellen dat ze op de keirin wéér goud kan winnen? "Dat kan ik ook. Maar ik moet nog wel voelen of het gaat lukken. Keirin is keirin, die kun je ook winnen als je niet de beste bent." Haar concurrenten weten ook dat Van de Wouw hoe dan ook onklopbaar lijkt dit WK. "Ik weet dat het zo is, maar het voelt nog niet werkelijk."