Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Eerste gele trui naar Romain Bardet, Nederlander heeft groene en witte trui

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De eerste etappe is een prooi geworden voor Romain Bardet. De eerste gele trui werd dan ook om de schouders van de Fransman in dienst van de Nederlandse ploeg dsm-firmenich gehangen. Het werd hem gegund door ploeggenoot Frank van den Broek, samen kwamen ze namelijk over de finish. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Sensatie in Tour de France! Nederlander Frank van den Broek helpt ploeggenoot aan zege en gele trui De eerste etappe van de Tour de France heeft meteen voor enorm spektakel gezorgd, met dank aan de Nederlander Frank van den Broek. De 23-jarige reed 200 kilometer op kop en bracht zo zijn ploeggenoot Romain Bardet naar een sensationele zege en de gele trui.

