Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Strijd om gele trui spannender na tikje Jonas Vingegaard

De 111de editie van de Tour de France is zaterdag 29 juni van start gegaan in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike is afgereisd met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de definitieve startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.