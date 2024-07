Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar loopt verder uit op Jonas Vingegaard

De 111de editie van de Tour de France is zaterdag 29 juni van start gegaan in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Er gingen in totaal 176 renners, verdeeld over 22 teams, van start. Maar de Tour wacht op niemand. Hieronder vind je alle renners én uitvallers.