Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar pakt de gele trui, Primoz Roglic moet inleveren

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De tweede etappe werd een prooi voor Kévin Vauquelin. De gele trui wisselde van schouders: Romain Bardet kwam net tekort en Tadej Pogacar sloeg zo zijn slag. Frank van den Broek raakte zijn groene- en zijn witte trui kwijt. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Tadej Pogacar grijpt gele trui in tweede Tour-etappe, Jonas Vingegaard maakt indruk, Fransman pakt de dagzege De heuvelachtige tweede etappe van de Tour de France, met een lastige finale in Bologna, heeft de verwachtingen waargemaakt. De winnaar van de dag kwam uit de kopgroep en daar achter maakten de klassementsmannen er in de finale een prachtige show van.

