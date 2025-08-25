Visma | Lease a Bike beleeft in de Vuelta a España uitersten. Waar Jonas Vingegaard zondag met zijn dubbelslag nog voor euforie zorgde, werd de ploeg in de daaropvolgende nacht hard geraakt door een inbraak waarbij meerdere dure fietsen verdwenen. Zo veranderde een droomstart in een onverwachte nachtmerrie.

De dag ervoor kende Visma nog een hoogtepunt. Vingegaard schoof in de tweede etappe zelf onderuit op het natte asfalt bij een massale valpartij, maar rechtte zijn rug op de slotklim. In de sprint bleef hij Giulio Ciccone nipt voor op de finishstreep en pakte zo zowel de dagzege als de rode leiderstrui. Het leek de start van een droomweek voor de ploeg.

Nachtelijke inbraak

Die euforie hield echter niet lang stand. In de nacht van zondag op maandag werd de vrachtwagen van de mecaniciens opengebroken. De ploeg bevestigde dat er meerdere fietsen zijn gestolen. "Onze mecaniciens werken er hard aan om ervoor te zorgen dat de ploeg volledig voorbereid is voor de derde etappe", schreef Visma in een verklaring.

Hoeveel fietsen er precies verdwenen, is nog niet officieel bekend. Volgens Italiaanse Tuttobiciweb gaat het om maar liefst achttien stuks, samen goed voor een waarde van zo’n 250.000 euro. Daarmee is de schade enorm en moet de ploeg improviseren om voldoende materiaal beschikbaar te hebben.

🇪🇸 #LaVuelta25



Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Race tegen de klok

Maandag staat de derde etappe op het programma in San Maurizio Canavese. Visma onderzoekt de mogelijkheid om tijdelijk fietsen of onderdelen van andere teams te lenen, zodat alle renners ook over reservefietsen kunnen beschikken.

De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar de brutale diefstal. Voor de ploeg rest voorlopig weinig anders dan de schade beperken in de hoop dat de fietsen snel weer opduiken.

Rampdag voor Visma-renner

Alsof de diefstal nog niet genoeg was, had Visma zondag al een hoop ellende te verwerken met Axel Zingle. De Fransman ging in de tweede etappe onderuit, waarbij zijn schouder twee keer uit de kom schoot. Toch beet hij door en haalde hij op karakter de finish, als allerlaatste en op liefst 24 minuten van winnaar Vingegaard.

Daar bleef het niet bij: Zingle dacht ook nog zijn fiets kwijt te zijn nadat hij die in handen van een onbekende man achterliet. Even leek het alsof er sprake was van diefstal, maar later bleek zijn fiets in de bezemwagen te zijn beland. Na een chaotische dag kwam alles alsnog goed, al rest voor Zingle en Visma vooral de vraag in welke staat hij verder kan in de Vuelta.