Na de Ronde van Vlaanderen is er door een groep jongeren een ware ravage achter gelaten op de Oude Kwaremont. De jongeren gooiden onder andere WC's om ver en scheurden vuilniszakken open.

De Ronde van Vlaanderen is in België een van de grootste sportevenementen en trekt altijd duizenden bezoekers. Vooral op de Oude Kwaremont. De Belgische heuvel is een van de belangrijkste passages van de Ronde van Vlaanderen en dat bleek ook tijdens de editie van 2026. Tadej Pogacar plaatste zijn beslissende aanval op de Oude Kwaremont en schudde daarmee Mathieu van der Poel van zich af. De Sloveen kon zo naar de finish soleren en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schrijven.

Echter werd de passage op de Oude Kwaremont zondag ook overschaduwd door vervelende incidenten. Zo werd er enorm veel afval achter gelaten en liet een groep jongeren een ravage achter. De medewerkers van de Ronde van Vlaanderen ruimden zondagavond al een hoop afval op en legden het klaar in zakken, zodat de afvalverwerking de zakken maandag op kon halen. Een groep vandalen rukten echter de zakken open, waardoor het afval weer verspreid over de hele heuvel lag. Dat is echter niet het enige wat de groep jongeren besloot te doen.

Tegenover Het Nieuwsblad vertelt een buurtbewoner dat een groep jongeren van rond de 16 jaar zondagavond heeft huisgehouden op de heuvel. Niet alleen werden er zakken opengescheurd, maar ook werden wc-cabines en dranghekken door de groep om ver gegooid. De buurtbewoners riepen de groep tot de orde en vervolgens werden de dranghekken recht gezet, maar het afval bleef bijvoorbeeld op de weg liggen.

De opruimploeg van de Ronde van Vlaanderen had maandag de handen vol aan het opnieuw opruimen van het afval. Het is niet bekend of de politie is ingeschakeld om de vandalen te pakken. Het lijkt erop dat een hartig woordje van de ouders van de kinderen ervoor moet zorgen dat het niet nog eens zal gebeuren.