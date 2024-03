Verbazing bij Team Visma na statement UCI over futuristische tijdrithelmen: 'Hadden ze eerder moeten zeggen'

De wielerwereld keek maandag vreemd naar de tijdrithelmen van Team Visma | Lease a Bike tijdens de openingstijdrit in de Tirreno-Adriatico. De ploeg reed rond met ontwerp rond dat rechtstreeks uit de film 'Back to the Future' had kunnen komen. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft inmiddels gereageerd op de helmen en dat statement is met verbazing ontvangen bij de wielerploeg.

Het ontwerp van de helmen riep veel vragen op en de UCI voelde de behoefte om dinsdagmiddag een statement de wereld in te slingeren. De helmen zijn volgens de organisatie niet verboden volgens de regels, maar de UCI gaat wel kijken of dat in de toekomst toch moet gebeuren.

De UCI ziet namelijk een zorgwekkende ontwikkeling: "Het design van een helm draait er steeds vaker om sneller te gaan en er wordt minder gefocust op de belangrijkste functie ervan: het garanderen van de veiligheid als een renner valt."

De bond verbiedt de Visma-helmen niet, maar sluit niet uit dat dit in de toekomst gaat gebeuren: "De UCI gaat de regels rondom het design en het gebruik opnieuw tegen het licht houden. Het is de bedoeling dat er duidelijke richtlijnen zijn. Een aanpassing zal snel aan de buitenwereld worden gecommuniceerd."

Verbazing bij Visma

Het statement is met verbazing ontvangen bij Visma | Lease a Bike. Mathieu Heijboer, Head of Performance bij het team, vertelt tegen het AD dat hij er niets van snapt: "Een jaar geleden zijn er regels opgesteld over de afmetingen en veiligheid. Daarmee zijn we samen met de fabrikant aan de slag gegaan. Het is vrij frappant dat dit statement dan nu komt."

Heijboer vermoedt dat de reacties op sociale media daar aanleiding voor zijn: "Het komt vanuit emoties en de reacties online. Met grappenmakers op het internet heb ik geen probleem. Als de UCI een probleem heeft met het design, dan hadden ze dat aan moeten geven toen de helm aan ze is voorgelegd ter goedkeuring."

Het nachtmerriescenario is dat de helm verboden gaat worden en dat terwijl het team veel geld en energie in het project heeft gestoken. Toch zou het Heijboer niet verbazing: "Het is een optie en we hebben het eerder gezien bij andere helmen."



Nog geen succes

Ondanks de helmen wist tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard de openingsetappe van de Tirreno niet te winnen. Hij werd negende op 22 seconden van winnaar Juan Ayuso. Visma reed dinsdag in Parijs-Nice, een andere grote wedstrijd, met de helmen tijdens de ploegentijdrit. Ook hier won het niet: de ploeg zette de zesde tijd neer.