Visma | Lease a Bike ligt net voor Tour de France weer overhoop met UCI om innovatie

Visma | Lease a Bike heeft weer iets nieuws verzonnen om de concurrentie te vlug af te zijn in de Tour de France. De Nederlandse ploeg, die in 2024 geplaagd wordt door pech, neemt een speciaal minibusje mee naar Frankrijk. Daarin is werkelijk álles in de koers te volgen. Maar of ze hem mogen gebruiken is een tweede, wielerunie UCI kijkt (wederom) kritisch mee.

Donderdag presenteerde Visma het nieuwe snufje, een paar uur later dook al een reactie van de UCI op. Zij schrijven op de hoogte te zijn van het nieuwe idee van de Nederlandse ploeg. " Onze prioriteit is het handhaven van de integriteit van de sport, het waarborgen van sportieve eerlijkheid, gelijke toegang tot technologie en het primaat van de mens boven de machine", aldus de UCI. Volgens directeur Richard Plugge is de wielerunie 'van harte' welkom om te komen kijken.

UCI statement concerning Team Visma | Lease a Bike - https://t.co/wAXNfw1u4x pic.twitter.com/JNqll7tkGH — UCI_media (@UCI_media) June 27, 2024

Het is niet de eerste keer dat de UCI meekijkt bij een vernieuwing van Visma. Eerder dit jaar ontwikkelde de ploeg al een nieuwe tijdrithelm, die net aan door de keuring kwam na lang onderhandelen.

Control Room

Visma noemt het de Control Room, die gevuld is met 'state-of-the-art technologie en apparatuur'. Hierin kunnen de data-poppetjes bij de Nederlandse ploeg alles meten van hun renners tijdens de Tour de France. Van tv-beelden tot weersinformatie, tot wedstrijdradio en dataverzameling. Alles zit erin. Daarmee hoopt Visma | Lease a Bike voor het derde jaar op rij de Ronde van Frankrijk te winnen.

Startlijst Tour de France 2024: alle teams en renners De 111de editie van de Tour de France gaat zaterdag 29 juni van start in Florence. In de grootste ronde ter wereld strijden de renners in 21 etappes om de felbegeerde gele trui. Visma | Lease a Bike reist af met onder andere de net op tijd herstelde titelverdediger Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Dit zijn de 22 teams en in totaal 176 renners die op de voorlopige startlijst staan voor de Ronde van Frankrijk.

Ploegleiders ondersteunen

Het Nederlandse bedrijf dankt hiervoor hoofdsponsor Visma, dat als specialisatie bedrijfssoftware heeft. Mathieu Heijboer, Head of Performance van de ploeg, is blij met het technologische foefje. "Hierdoor kunnen we de ploegleiders in de auto ondersteunen en hen helpen om sneller de best mogelijke tactische beslissingen te nemen."

Visma is jaren geleden een andere, 'nieuwe' weg ingeslagen in het peloton aan de hand van data en statistieken. De Control Room is weer een stap vooruit. " Daar zijn we trots op en we kijken ernaar uit om de Control Room vanaf de allereerste Tour de France etappe in Florence in te zetten", aldus Heijboer.

Pechjaar

Visma | Lease a Bike hoopt zich in de Tour de France te revancheren voor een minder voorjaar. Dat had vooral te maken met heel veel pech. Veel renners kwamen ten val, onder wie Jonas Vingegaard en Wout van Aert. Zij waren net op tijd klaargestoomd voor de Ronde van Frankrijk. Dat gold niet voor Dylan van Baarle, Steven Kruijswijk en Sepp Kuss. Dat drietal is er om medische redenen niet bij. Kuss viel een paar dagen voor de start in Florence weg.

Nieuwe dreun voor Visma | Lease a Bike: belangrijke knecht Jonas Vingegaard mist Tour de France Het zit de Nederlandse wielerploeg Visma | Lease a Bike niet mee in 2024. Veel valpartijen overschaduwden het jaar van de succesvolle formatie. Een paar dagen voor de start van de Tour de France in Florence volgt een nieuwe dreun: Sepp Kuss is niet fit genoeg om te starten.

Alles over de Tour de France

Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws rond de Nederlandse deelnemers, Team Visma | Lease a Bike, Team dsm-firmenich PostNL, Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar.