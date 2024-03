Visma | Lease a Bike zal de underdog zijn in de Ronde van Vlaanderen: 'Maar geloven nog steeds dat Mathieu van der Poel te kloppen is'

Visma | Lease a Bike zal zondag kiezen voor een rol als underdog in de Ronde van Vlaanderen. Na het uitvallen van Wout van Aert, Christophe Laporte en Jan Tratnik heeft de ploeg hun tactiek aangepast.

"Het is nu even schakelen", vertelt ploegleider Merijn Zeeman aan VRT NWS. "We zullen ons plan aanpassen en meer vanuit de rol als underdog koersen, al blijven de grote ambities aanwezig. Onze veerkracht is altijd heel sterk. We willen dat laten zien, maar ik herhaal dat we niet de favoriet zijn. Dat is iets anders dan wat we gewend zijn in andere koersen."

Zeeman gelooft nog steeds te kunnen winnen van topfavoriet Mathieu van der Poel. "We kunnen ons nu richten op bepaalde momenten en we hoeven minder het algemene werk op te knappen. We kunnen iets meer toekijken vanaf de tweede rij. Of Van der Poel dan te kloppen is? Ik geloof nog steeds dat het kan."

Het is een grote klap voor Visma | Lease a bike dat kopman Van Aert er niet bij is. De doelstellingen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zullen daardoor moeten worden bijgesteld. "Dit zijn zulke exceptionele situaties dat we er anders naar kijken. Op het podium staan, zou normaal niet genoeg zijn, maar nu zou dat geweldig kunnen zijn."

Een opsteker voor de ploeg is dat Dylan van Baarle er weer bij is. De Nederlands kampioen viel tijdens de E3 Saxo Classic, maar kan tijdens de Ronde weer starten. Van Baarle weet hoe het is om een klassieker op zijn naam te zetten. De renner won in 2022 Parijs-Roubaix.