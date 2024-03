Visma | Lease a Bike experimenteert met opvallende nieuwe helmen bij tijdrit in Tirreno-Adriatico

Tijdens de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico zal team Visma | Lease a Bike tijdens de tijdrit met nieuwe helmen te zien zijn. Deze zijn op z'n zachtst gezegd opvallend te noemen, "Een nieuwe manier van denken."

De eerste etappe in Italië is een tijdrit. Met oog op het nieuwe seizoen test de succesvolle ploeg in het geel met nieuwe helmen. Deze springen gelijk in het oog.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico



Recon time. 👀



Excited to use our brand new innovative Giro helmets for the first time. 🚀 pic.twitter.com/B7uj77Iwq9 — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024

Het hoofd van de kleding voor de renners is in ieder geval in zijn nopjes met de nieuwe helmen. "We kijken hier al lang naar uit en zijn blij om de nieuwe helmen te laten zien", zo vertelt Paul Martens. "Je ziet gelijk dat het helemaal nieuw is en een nieuwe manier van denken. We denken echt dat we een grote stap kunnen zetten in onze tijdritten op deze manier. Hopelijk gaan we dat vandaag gelijk zien. Een helm moet natuurlijk veilig zijn, maar speelt ook een grote rol in de outfit van de renner."

Vingegaard

Ook Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard stapte op de tijdritfiets met de nieuwe helm op. Hij reed gelijk de snelste tijd. De Deen kwam al vroeg in actie en zal nu op de hotseat afwachten of zijn tijd verbeterd kan worden.

🇮🇹 #TirrenoAdriatico



11'46" for Jonas, which gives him the hot seat. 👊 pic.twitter.com/YxOTxGQuwV — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 4, 2024