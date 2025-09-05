De pro-Palestijnse protesten in de Vuelta zorgen niet alleen langs de kant voor onrust, maar nu ook in het peloton. Israel-Premier Tech-ploegleider Daryl Impey wees donderdag met de vinger naar Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike, die volgens hem aandringt op een vertrek van zijn ploeg.

Woensdag liep het in Bilbao volledig uit de hand. Demonstranten met Palestijnse vlaggen braken door de hekken bij de finish, waarop de organisatie besloot de etappe te neutraliseren. Drie kilometer voor de streep werden de tijden vastgelegd, maar een officiële ritwinnaar kwam er niet.

'Wij gaan door tot Madrid'

Ondanks die onrust denkt Israel-Premier Tech-ploegleider Daryl Impey er niet over om zijn renners uit de ronde te halen. "Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar wij gaan door tot Madrid. Wij zijn een wielerploeg en dáár willen we ons op focussen", zei hij donderdag voor de start tegenover FloBikes. Volgens de Zuid-Afrikaan voelt het team steun van veel collega’s, al geven anderen juist tegengas.

De koersorganisatie ziet dat laatste duidelijker. Technisch directeur Kiko García noemde een vrijwillig vertrek van Israel-Premier Tech 'de enige oplossing' om de rust en veiligheid te herstellen. Daarmee legt hij de verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de ploeg zelf.

Sneer naar Visma-renner

Impey sloeg die suggestie echter resoluut af en haalde opvallend genoeg uit naar Matteo Jorgenson. De Amerikaan van Visma | Lease a Bike zou zich in de WhatsApp-groep van de rennersbond het vaakst kritisch uitlaten. "Hij zegt eigenlijk dat we moeten vertrekken. Is hij misschien de koning van de Vuelta?", vraagt Impey zich geïrriteerd af. "Misschien kan hij er nog iets aan toevoegen", verwijt hij hem.

Jorgenson reageerde later fel voor de camera van FloBikes. Hij vond het ongepast dat een ploegleider berichten uit een besloten groep openbaar maakte. "Dat zegt veel over hoe hij er zelf in staat. Voor mij gaat dit te ver", aldus de Amerikaan in Nederlandse dienst, die duidelijk geïrriteerd was door de persoonlijke aanval.

Ploeg veroordeelt protest, peloton vreest Angliru

Israel-Premier Tech liet zich later die avond zelf ook horen. Op X benadrukte de ploeg dat het ondanks alle commotie niet van plan is de Vuelta te verlaten. "Wij zijn een professionele wielerploeg en vastbesloten om de ronde uit te rijden. Elke andere actie zou een gevaarlijk precedent scheppen, niet alleen voor ons, maar ook voor andere teams in het peloton." Wel sprak de ploeg respect uit voor het recht op vreedzaam protest, maar het incident in Bilbao werd scherp veroordeeld als “gevaarlijk en contraproductief voor hun zaak”.

Vrijdag wacht het peloton bovendien de zwaarste beproeving van deze Vuelta: de mythische Alto de l’Angliru. De extreem steile klim in Asturië staat bekend als scherprechter in de strijd om het klassement. Leider Jonas Vingegaard verdedigt een kleine voorsprong op João Almeida en Tom Pidcock, maar de vraag is vooral wie de gevreesde Angliru het beste verteert en of de koers dit keer wél ongestoord kan verlopen.