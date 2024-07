Vriendin geeft zwaar gevallen Tour-renner warm welkom en dus kan Alexander Vlasov weer lachen

Het ware geen fijne beelden, zondagmiddag vanuit de Tour de France. Tijdens de negende etappe dook plotseling een renner een greppel in. Het bleek Alexander Vlasov te zijn. De Rus stapte zwaargehavend weer op zijn fiets en haalde de finish. Een dag later zat hij echter thuis met zijn been omhoog.

De 28-jarige Vlasov had na zijn val zichtbaar veel pijn, maar stapte desondanks terug op de fiets. Met een bebloede nek en elleboog keerde hij terug in de groep der favorieten. Samen met zijn kopman Primoz Roglic slaagde hij er zelfs in geen tijd te verliezen op de andere klassementsrenners.

Daarmee leek Vlasov goed te zijn weggekomen met zijn val, ware het niet dat medische onderzoeken na de finish anders aantoonden. De klimmer bleek een breuk in zijn enkel te hebben. Alsnog einde Tour de France dus.

Dit is de vrouw van Danny van Poppel: pitreporter die Viaplay verliet en leed onder online haat Danny van Poppel (30) gaat in de Tour de France 2024 op zoek naar sprintsucces. De coureur van BORA-hansgrohe won al eens een rit in de Vuelta. Kunnen hij en zijn vrouw ditmaal ook in de Tour juichen? We weten over haar in elk geval dat ze van snelheid houdt.

Vriendin in Monte Carlo

Gelukkig voor Vlasov hoefde hij niet lang te reizen voor hij thuis was. De Rus, in 2022 nog de nummer vijf in het eindklassement van de Tour, woont in Monte Carlo en daar heette zijn vriendin hem hartelijk welkom. Galina Vlasova had een gezonde maaltijd voorbereid voor haar onfortuinlijke vriend en die kon dat zichtbaar waarderen.

De twee zijn overigens behoorlijk actief op sociale media. Op Instagram mag Vlasova graag beelden delen van haar luxe leven op terrasjes, in de sportschool en op het strand. Vlasov speelt met grote regelmaat een belangrijke rol in de foto's en video's.

Dit is de vrouw van Mark Cavendish: topless model leed onder depressies van Tour-legende Mark Cavendish (39) is een van de succesvolste sprinters in het wielrennen ooit. De Brit schreef in de Tour de France van 2024 geschiedenis met zijn 35e ritzege. Daarmee heeft hij het record nu alleen in handen. Eerder deelde hij deze bijzondere prestatie nog met legende Eddy Merckx (34 zeges). Zijn vrouw Peta Todd is zijn grote steun en toeverlaat.

Alles over de Tour de France

De Ronde van Frankrijk is zaterdag 29 juni begonnen in Italië met een rit van Florence naar Rimini. Bekijk op onze speciale pagina over de Tour de France al het laatste nieuws, het volledige rittenschema en de rituitslag en standen in de overige klassementen en de lijst met alle deelnemers. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.