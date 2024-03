Vrouwenkoers Dwars door Vlaanderen stilgelegd vanwege ongeluk op het parcours

De vrouwenkoers van Dwars door Vlaanderen is zestig kilometer voor de finish stilgelegd vanwege een incident op het parcours. Er wordt gezocht naar een mogelijke alternatieve route zodat de koers kan worden hervat.

Het zou gaan om een incident met twee auto's van de mannenkoers, één daarvan zou in een sloot zijn beland. Hierdoor is een beklimming van de Hotond en Knokteberg niet mogelijk. De koers is geneutraliseerd zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Lotte Kopecky en Marianne Vos hadden zich net voor de neutralisatie losgemaakt van het peloton. Dat gat is nu weer gedicht.

🚴🇧🇪 | De vrouwenkoers ligt stil! Waarom? Er schijnt iets te zijn gebeurd op het parcours. Er moet nu wellicht een alternatieve route worden verzonnen... 🔴🔴 #DDV24



pic.twitter.com/vBfVXVeCJo — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 27, 2024

Na een halfuur kon de koers weer worden hervat. De Knokteberg en Hotond worden uit de wedstrijd gelaten en zo wordt het parcours met bijna 20 kilometer ingekort. De elitegroep die zich had afgescheiden start gewoon weer in het peloton.