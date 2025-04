Wereldkampioen Tadej Pogacar onderuit in Parijs-Roubaix , Mathieu van der Poel solo aan de leiding

Tadej Pogacar kende zondag een bewogen editie van Parijs-Roubaix. De Sloveense wereldkampioen ging halverwege koers onderuit op de negende kasseistrook, na een gewaagde poging om Mathieu van der Poel onder druk te zetten. De Nederlander bleef overeind en sloeg direct een gat van twintig seconden. Pogacar moest in het stof bijten, maar vervolgde even later zijn weg.

Op een cruciaal moment in Parijs-Roubaix doken Pogacar en Van der Poel samen een scherpe bocht in, beiden op volle snelheid en op het scherpst van de snede. De Sloveen nam iets te veel risico, schoot het gras in en ging onderuit, terwijl Van der Poel zich nét staande wist te houden in het gras naast de kasseien.

Terwijl Pogacar verstrikt raakte in de hekken en kostbare tijd verloor met het rechtzetten van zijn fiets, greep Van der Poel zijn kans. Hij versnelde direct en sloeg een kloof van twintig seconden, een moment dat de koers volledig deed kantelen.

Tadej Pogacar ging eerder door het oog van de naald

Het is niet de eerste keer dat Pogacar zondag Parijs-Roubaix met de schrik vrijkomt. Eerder op de dag ontsnapte hij al aan een valpartij toen zijn volgwagen met hoge snelheid langs het peloton sneed om hem van een bidon te voorzien. In een scherpe bocht moest Pogacar uitwijken voor zijn eigen ploegwagen, waarbij zijn wiel rakelings langs de achterbumper schoof. Een gevaarlijk moment dat hij uiteindelijk zonder kleerscheuren overleefde.

De val op strook 9 bleek echter een keerpunt in de koers. Van der Poel, die eerder nog samen met Pogacar, Philipsen en Pedersen de koers bepaalde, kwam definitief solo aan de leiding. Pogacar bleef achter in de achtervolging op Van der Poel. De Sloveen moet alles op alles zetten om achterstand van vijftien seconden op de ontketende Van der Poel te dichten.